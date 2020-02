Στα 92 χρόνια της ιστορίας των βραβείων Όσκαρ, για πρώτη φορά χθες το βραβείο καλύτερης ταινίας πήγε σε μια παραγωγή που δεν «μιλούσε» αγγλικά. Τα «Παράσιτα» από τη Νότια Κορέα έγραψαν ιστορία κερδίζοντας το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, αλλά και εκείνο της καλύτερης διεθνούς ταινίας. Ενώ ο σκηνοθέτης Μπονγκ Τζουν-χο ανέβηκε άλλες δύο φορές στη σκηνή για να παραλάβει τα βραβεία καλύτερης σκηνοθεσίας και καλύτερου σεναρίου.

Εννοείται ότι πρόκειται για την πρώτη ταινία από τη Νότια Κορέα που πετυχαίνει τόσες διακρίσεις, ενώ είναι και η πρώτη καλύτερη ταινία στην ιστορία του θεσμού με καστ από την Ασία. Μπορεί κανένας από τους ηθοποιούς της να μην ήταν υποψήφιος, αλλά το Σωματείο Ηθοποιών είχε αναγνωρίσει την εξαιρετική δουλειά τους στη δική του απονομή, όταν έδωσε στα «Παράσιτα» το βραβείο του καλύτερου καστ.

Ο Μπονγκ Τζουν-χο έβγαλε έναν από τους καλύτερους ευχαριστήριους λόγους της βραδιάς κερδίζοντας το Όσκαρ σκηνοθεσίας. «Αφού κέρδισα το βραβείο διεθνούς ταινίας νόμιζα ότι είχα ξεμπερδέψει για απόψε και ήμουν έτοιμος να χαλαρώσω», ξεκίνησε να λέει με τη βοήθεια διερμηνέως ο Νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης. «Όταν ήμουν νέος και μελετούσα σινεμά, υπήρχε μια φράση που χάραξα βαθιά στην καρδιά μου: “Το πιο προσωπικό είναι και το πιο δημιουργικό”. Η φράση είναι από τον μεγάλο Μάρτιν Σκορσέζε», είπε δείχνοντας τον μεγάλο σκηνοθέτη στο κοινό και προκαλώντας standing ovation για τον Σκορσέζε, αλλά και τον ίδιο.

Ενώ έκανε κάτι αντίστοιχο με τον άλλο του συνυποψήφιο, τον Κουέντιν Ταραντίνο, λέγοντας: «Όταν οι ταινίες μου δεν ήταν γνωστές στην Αμερική, ο Κουέντιν τις έβαζε πάντα στις λίστες του. Quentin, I love you». Και έκλεισε λέγοντας ότι θα ήθελε να πάρει ένα ηλεκτρικό πριόνι και να κόψει το Όσκαρ στα πέντε για να το μοιραστεί με τους άλλους υποψήφιους, καθώς και ότι θα πίνει μέχρι το επόμενο πρωί...

