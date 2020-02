Στην ιστορία των Όσκαρ έχει συμβεί αρκετές φορές διαφορετικοί ηθοποιοί να προτείνονται για τον ίδιο ρόλο. Έγινε π.χ με την Κέιτ Μπλάνσετ και την Τζούντι Ντεντς για τη Βασίλισσα Ελισσάβετ Α'. Με τον Άντονι Χόπκινς και τον Φρανκ Λαντζέλα για τον Ρίτσαρντ Νίξον. Με τον Λόρενς Ολίβιε και τον Κένεθ Μπράνα για τον Ερρίκο τον 5ο. Με την Κέιτ Γουίνσλετ και την Τζούντι Ντεντς για την Άρις Μέρντοχ. Όμως μέχρι φέτος μόνο ένας ρόλος είχε καταφέρει να χαρίσει Όσκαρ σε δύο διαφορετικούς ηθοποιούς: εκείνος του Βίτο Κορλεόνε από τον «Νονό», με τον οποίο κέρδισαν τόσο ο Μάρλον Μπράντο το 1973 όσο και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο το 1975. Ο δεύτερος είχε υποδυθεί τον Κορλεόνε σε νεαρή ηλικία στο σίκουελ, «Ο Νονός ΙΙ».

Η φετινή νίκη του Χοακίν Φίνιξ έδωσε την ευκαιρία στον Τζόκερ να ισοφαρίσει το ρεκόρ του «Νονού». Πλέον για το ρόλο του κακού στα κόμικς του Μπάτμαν έχουν βραβευθεί δύο διαφορετικοί ηθοποιοί: ο Φίνιξ με Όσκαρ Α' ανδρικού ρόλου για το «Joker» του Τοντ Φίλιπς και ο μακαρίτης Χιθ Λέτζερ το 2009 με Όσκαρ Β' ανδρικού ρόλου για τον «Σκοτεινό Ιππότη» του Κρίστοφερ Νόλαν.

