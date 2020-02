Το σχεδιαζόμενο reboot της κλασικής ταινίας των 80s «Αγάπη μου, Συρρίκνωσα τα Παιδιά» («Honey, I Shrunk the Kids»), μόλις έγινε πολύ πιο ενδιαφέρον. Και αυτό γιατί στο «Shrunk», όπως είναι ο τίτλος της νέας ταινίας, θα επιστρέψει ο αρχικός πρωταγωνιστής Ρικ Μοράνις μετά από 23 ολόκληρα χρόνια απουσίας από την οθόνη.

Η τελευταία εμφάνιση του Μοράνις ήταν στο δεύτερο σίκουελ εκείνης της ταινίας, με τίτλο «Αγάπη μου, συρρικνωθήκαμε» («Honey, We Shrunk Ourselves», 1997). Στις ταινίες αυτές ο εκκεντρικός επιστήμονας Γουέιν Σαλίνσκι (Μοράνις) είχε καταφέρει με την τελευταία του εφεύρεση, μια ξεχωριστή ηλεκτρομαγνητική μηχανή, να συρρικνώσει τα παιδιά του και να τα κάνει σε μέγεθος ίσα σε μέγεθος με τη μύτη ενός μολυβιού.

Στη νέα ταινία κεντρικός ήρωας θα είναι ο γιος του Σαλίνσκι, τον οποίο θα υποδυθεί ο κωμικός Τζος Γκαντ. Ο Γκαντ πίεσε πολύ για την επιστροφή του Μοράνις, και όταν αυτή έγινε εφικτή, το πανηγύρισε δεόντως στο Twitter:

Welcome back my friend. We all missed you more than you can know. #shrunk https://t.co/fYyqmaye1b

