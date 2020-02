Όπως ήταν αναμενόμενο, με το που κυκλοφόρησαν τα πρώτα πλάνα του Ρόμπερτ Πάτινσον ως Μπάτμαν από την ταινία «The Batman» που σκηνοθετεί ο Ματ Ριβς, οι ντετέκτιβ του Ίντερνετ και οι φαν των κόμικς άρχισαν να κάνουν φύλλο και φτερό το κάθε πίξελ του κάθε πλάνου.

Με μια πρώτη ματιά, όλοι προσέχουμε ότι το σήμα της νυχτερίδας στη νέα στολή είναι διαφορετικό σε σχέση με τις προηγούμενες. Μοιάζει να είναι φτιαγμένο από διαφορετικά κομμάτια μετάλλου και δίνει την εντύπωση μιας hi-tech κατασκευής, ότι δηλαδή είναι... smart σήμα το οποίο θα αξιοποιεί ο Μπάτμαν / Πάτινσον.

Ωστόσο προέκυψε μια θεωρία που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον: τα κομμάτια μετάλλου που φαίνεται να απαρτίζουν το σήμα της στολής, είναι κομμάτια από το όπλο που σκότωσε τους γονείς του Μπρους Γουέιν / Μπάτμαν! Και μάλιστα η θεωρία δεν είναι εντελώς ουρανοκατέβατη, καθώς έχει χρησιμοποιηθεί και σε κόμικς.

Συγκεκριμένα, σε μια ιστορία του επετειακού τεύχους 1.000 των Detective Comics που κυκλοφόρησε πέρυσι, ο Μπρους Γουέιν αναζητά και βρίσκει το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία των γονιών του και το λιώνει για να κάνει αλεξίσφαιρο το σήμα της στολής του.

Shout out to @mattreevesLA for referencing the source material. pic.twitter.com/lphQb9efA9

— TASK the New Comic Book Daywalker ?￰゚マ﾿‍♂️ (@UpToTASK) February 14, 2020