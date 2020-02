Συγχωρήστε μας τον συναισθηματισμό όταν γράφουμε για το «Lost», αλλά πίσω στο 2004 αυτή η σειρά άλλαξε τον τρόπο που βλέπαμε τηλεόραση, ανέβασε πολύ το επίπεδο των παραγωγών, έβαλε στο παιχνίδι το Ίντερνετ και τα social media και δημιούργησε το fan culture που απολαμβάνουν τα τελευταία χρόνια σειρές σαν το «Game of Thrones» ή το «The Walking Dead».

Έτσι δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε ασυγκίνητοι μπροστά στην επανένωση δύο ηθοποιών της σειράς που ήταν από τους πιο αγαπημένους του κοινού. Ο Χένρι Ίαν Κιούσικ (Ντέσμοντ) και ο Χόρχε Γκαρσία (Χέρλεϊ) θα συνεργαστούν ξανά σε ένα crossover επεισόδιο των δύο σειρών του CBS όπου παίζουν αυτόν τον καιρό: του «MacGyver» και του «Hawaii Five-0».

Για την ακρίβεια, ο Γκαρσία θα εμφανιστεί σε ένα επεισόδιο του «MacGyver», όπου ο Κιούσικ παίζει από φέτος. Και η selfie που ανέβασε ο τελευταίος στο Twitter ξυπνάει γλυκιές αναμνήσεις σε πολύ κόσμο…

Anyone call for a conspiracy theorist? @jorgegarcia (Jerry Ortega from @HawaiiFive0CBS) will guest star on an upcoming episode of #MacGyver! https://t.co/5NkjZjtL8i

— MacGyver (@MacGyverCBS) February 18, 2020