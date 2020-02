Ο Ντόναλτ Τραμπ επέκρινε την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου για την απονομή του Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας στην ταινία «Παράσιτα» επειδή προέρχεται από τη Νότια Κορέα με την οποία «οι ΗΠΑ έχουν προβλήματα».

«Πόσο άσχημα ήταν τα βραβεία της Ακαδημίας Κινηματογράφου φέτος; Τα είδατε; Νίκησε μια ταινία από τη Νότια Κορέα. Τι στο διάβολο ήταν όλο αυτό; Έχουμε αρκετά προβλήματα με τη Νότια Κορέα, με το εμπόριο. Και μετά από όλα αυτά, τους δίνουν το βραβείο για την καλύτερη ταινία της χρονιάς;», διερωτήθηκε σε ομιλία του κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσής του στο Κολοράντο.

Ο Τραμπ όπως φάνηκε δεν έχει δει την ταινία και συνέχισε με το ίδιο απαξιωτικό ύφος «Είναι καλή; Δεν ξέρω. Δώστε μας πίσω το "Όσα Παίρνει ο Άνεμος". Μπορούμε να επαναφέρουμε το "Όσα Παίρνει ο Άνεμος παρακαλώ"» ανέφερε για την κλασική ταινία του 1939 σε σκηνοθεσία Βίκτορ Φλέμινγκ.

