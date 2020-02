ATENCIÓN, seguidores de @lacasadepapel: la inspectora Alicia Sierra tiene un mensaje para vosotros. #StopTheResistance⁣ ⁣ ATTENTION: Inspector Alicia Sierra has a message for you.⁣ ⁣ ATENÇÃO: A inspetora Alicia Sierra tem uma mensagem para você.

A post shared by La Casa de Papel (@lacasadepapel) on Feb 20, 2020 at 7:05am PST