Τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν του «Withcer» έχουν ξεκινήσει στη Μεγάλη Βρετανία, όπως ανακοίνωσε το Netflix. Ωστόσο οι φαν της σειράς θα πρέπει να περιμενουν αρκετό καιρό ακόμα, καθώς η πρεμιέρα έχει οριστεί κάποια στιγμή μέσα στο 2021.

Αν και ελάχιστα γνωρίζουμε για τα γεγονότα του δεύτερου κεφαλαίου, το σίγουρο είναι ότι η δεύτερη σεζόν θα αποζημιώσει τους θαυμαστές για την υπομονή τους. Μάλιστα το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα μια λίστα με τους ηθοποιούς που θα ενταχθούν στα επεισόδια της νέας σεζόν όπως ο Κρίστοφερ Χιβτζου, ο γνωστός μας Τόρμουντ από το «Game of Thrones». Ο Χίτζβου θα αναλάβει το ρόλο του Νίβελεν, ενός σκοτεινού άντρα που ζει μέσα στο δάσος.

Στο καστ θα ενταχθεί επίσης ο Πολ Μπούλιον από το «Peaky Blinders» στο ρόλο του Λάμπερτ. Επίσης ο Γιάσεν Ατούρ ο οποίος θα υποδυθεί τον Κοέν, η Άγκνες Μπιόρν στο ρόλο της Βαρίν, ο Θιού Έρνεστ Ρασμούσεν στο ρόλο του Έσκελ, η Αϊσα Φαμπίεν Ρος ως Λήδια και η Μέσια Σίμσον στο ρόλο της Φραντσέσκα.

The Continent just got a little bigger. Here's the new cast of #TheWitcher Season 2:

Yasen Atour as Coen

Agnes Bjorn as Vereena

Paul Bullion as Lambert

Kristofer Hivju as Nivellen

Thue Ersted Rasmussen as Eskel

Aisha Fabienne Ross as Lydia

Mecia Simson as Francesca

— NX (@NXOnNetflix) February 21, 2020