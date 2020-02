TV & MOVIES

Μια σειρά παπαρατσικών φωτογραφιών από τα γυρίσματα της ταινίας «The Batman» στη Γλασκώβη και ένα σύντομο βίντεο δίνουν μια πιο καθαρή εικόνα της στολής του Μπάτμαν, που μπέρδεψε αρκετό κόσμο όταν αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά πριν από 10 ημέρες με ένα screen test που πόσταρε ο σκηνοθέτης Ματ Ριβς.

Στις νέες φωτογραφίες δεν βλέπουμε τον Ρόμπερτ Πάτινσον κάτω από τη στολή, αλλά έναν κασκαντέρ, ο οποίος οδηγεί τη Batcycle, τη μοτοσυκλέτα του Μπάτμαν. Τόσο η στολή όσο και η μοτοσυκλέτα δείχνουν ακόμη πιο ρεαλιστικές σε σχέση με την τριλογία του Κρίστοφερ Νόλαν όπου πρωταγωνιστούσε ο Κρίστιαν Μπέιλ.

Χωρίς τον κόκκινο φωτισμό του βίντεο από το screen test, φαίνεται ότι το σήμα στο στήθος του Μπάτμαν είναι πολύ πιθανό να είναι κατασκευασμένο από το πιστόλι που σκότωσε τους γονείς του, σύμφωνα με μια δημοφιλή θεωρία. Όσο για την απουσία της μπέρτας, ισχύει το ίδιο για όλες σχεδόν τις υπερηρωικές ταινίες τα τελευταία χρόνια: η μπέρτα προστίθεται αργότερα ψηφιακά, ώστε να δείχνει πιο εντυπωσιακή και να μην εμποδίζει τον ηθοποιό ή τον κασκαντέρ στο γύρισμα.

Leaked photos reveal the new Batman suit (being worn by Robert Pattinson’s stunt double)

for Matt Reeve’s ‘THE BATMAN’ film. (#TheBatman #Batman #DC) pic.twitter.com/jtV5m8kwxj — Inside the Backlot 🎬 (@InsideBacklot) February 21, 2020

Στο συγκεκριμένο γύρισμα που έγινε στη Νεκρόπολη της Γλασκώβης, ένα τεράστιο victorian gothic νεκροταφείο, έδωσε το παρόν και μία γυναίκα-κασκαντέρ με μοτοσυκλέτα, πιθανότατα αντικαταστάτρια της Catwoman – Ζόι Κράβιτζ. Στο βίντεο που ακολουθεί βλέπουμε τις δύο μοτοσυκλέτες να κινούνται σε δρόμο της Νεκρόπολης και τον Μπάτμαν να πέφτει από τη δική του στο τέλος.

Catwoman: Can you come over? Batman: Naw, fighting the Joker Catwoman: I stole a diamond Batman: pic.twitter.com/KSONkRHWBw — Dbsage (@Dbsage_) February 21, 2020

Θυμίζουμε ότι η πρεμιέρα του «The Batman» έχει προγραμματιστεί για τις 25 Ιουνίου 2021.