Η νέα τηλεοπτική σειρά της Amazon «Hunters», όπου ο Αλ Πατσίνο υποδύεται τον αρχηγό μιας ομάδας Εβραίων κυνηγών Ναζί στις ΗΠΑ της δεκαετίας του 1970, δέχθηκε δριμεία κριτική από εκεί που δεν το περίμενε: από το Μουσείο του Άουσβιτς, το οποίο την κατηγορεί για ανακρίβεια και επικινδυνότητα.

Η αιτία της αντίδρασης του Μουσείου του Άουσβιτς είναι μια σκηνή που προβάλλεται στο πρώτο επεισόδιο της σειράς (και επαναλαμβάνεται πριν από τους τίτλους αρχής των επομένων) και απεικονίζει Ναζί στο Άουσβιτς να παίζουν σκάκι με κρατούμενους αντί για πιόνια και όταν ένα «πιόνι» πρέπει να φύγει από τη σκακιέρα, να το σκοτώνουν.

Auschwitz was full of horrible pain & suffering documented in the accounts of survivors. Inventing a fake game of human chess for @huntersonprime is not only dangerous foolishness & caricature. It also welcomes future deniers. We honor the victims by preserving factual accuracy. pic.twitter.com/UM2KYmA4cw

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) February 23, 2020