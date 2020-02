TV & MOVIES

Πλέον το Netflix δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του να βλέπουν στην αρχική τους σελίδα λίστες top 10 με τις ταινίες και σειρές έχουν την περισσότερη ζήτηση κάθε μέρα στη χώρα τους. Όπως αναφέρει το Business Insider, για τη δημιουργία των λιστών χρησιμοποιεί τον νέο (και αμφιλεγόμενο) τρόπο μέτρησης θεάσεων, σύμφωνα με τον οποίο αρκεί κανείς να έχει δει 2 λεπτά από μια ταινία ή σειρά για να μετρήσει ως θέαση.

Ας δούμε ποιες είναι οι top ταινίες και σειρές για την Ελλάδα σήμερα.

Top 10 ταινιών της Πέμπτης 27 Φεβρουαρίου

Στην πρώτη θέση συναντάμε το θρίλερ «Το Τελευταίο Πράγμα που Ήθελε», μια καινούργια ταινία που έκανε πρεμιέρα τον Ιανουάριο στο Φεστιβάλ Σάντανς και την εξασφάλισε το Netflix. Πρόκειται για μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος της Τζόαν Ντίντιον και πρωταγωνιστούν οι Αν Χάθαγουεϊ, Μπεν Άφλεκ και Γουίλεμ Νταφόε.

Ακολουθούν το γερμανικό ρομάντζο «Ίζι και Όσι», η εφηβική ρομαντική κομεντί «Προς Όλα τα Αγόρια Υ.Γ. Σε Αγαπώ Ακόμα», η κωμωδία «Καλά 40», το «Άκοπο Διαμάντι» με την καταπληκτική ερμηνεία του Άνταμ Σάντλερ, η κωμωδία «Νώε Για Μια Βδομάδα», η χαζοκωμωδία του Σάντλερ «I Now Pronounce You Chuck & Larry», το κατασκοπικό «Το Πιο Ψυχρό Παιχνίδι», το τρομερό «Zodiac» του Ντέιβιντ Φίντσερ και η sci-fi περιπέτεια «Τα Χρονικά του Σκότους» με τον Βιν Ντίζελ.

Top 10 σειρών της Πέμπτης 27 Φεβρουαρίου

Για την ακρίβεια, πρόκειται για top-10 εκπομπών γενικότερα, καθώς εκτός από σειρές μυθοπλασίας περιλαμβάνει επίσης ριάλιτι και ντοκιμαντέρ.

Στην πρώτη θέση μια νέα πρωτότυπη παραγωγή του Netflix που έγινε μόλις διαθέσιμη, το «I Am Not Okay With This», με δύο από τους νεαρούς πρωταγωνιστές του κινηματογραφικού «It» (Το Αυτό), Σοφία Λίλις και Γουάιατ Όλεφ. Η ατίθαση 17χρονη Σιντ, ανάμεσα στα οικογενειακά θέματα που αντιμετωπίζει με τον θάνατο του πατέρα της και στις δυσκολίες με τις φιλίες της στο λύκειο, ανακαλύπτει ότι έχει τηλεκινητικές υπερδυνάμεις...

Ακολουθούν ο δεύτερος κύκλος του «Narcos: Μεξικό», το νεανικό θρίλερ «Locke & Key», το (spinoff του «Breaking Bad») «Πάρε τον Σολ», οι «Βίκινγκ» (πρόσφατα έγιναν διαθέσιμα επεισόδια της έκτης σεζόν), η κομεντί «Σεξουαλική Αγωγή», το ντοκιμαντέρ «Μωρά: Ο Πρώτος Χρόνος της Ζωής», το ριάλιτι «Ο Έρωτας Είναι Τυφλός», το αστυνομικό θρίλερ «Ο Ξένος» και τα all time classic «Φιλαράκια».