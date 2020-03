TV & MOVIES

Μείνετε σπίτι, μας λένε. Περιορίστε τις μετακινήσεις, μας λένε. Μην πηγαίνετε σε κλειστά μέρη με πολύ κόσμο, μας λένε. Ευτυχώς που υπάρχει και το Netflix... Για τον Μάρτιο υπάρχουν επιστροφές αγαπημένων σειρών με νέες σεζόν, ένα μεσαιωνικό... «1917» και ένας μαινόμενος Μαρκ Γουόλμπεργκ.

Οι σειρές

Ας ξεκινήσουμε από τις νέες πρωτότυπες σειρές, με την πιο διαφημισμένη να είναι το «Γράμμα για τον Βασιλιά» (Letter for the King, 20/3). Φανταστείτε το «1917» σε σκηνικό μεσαιωνικού fantasy, αλλά χωρίς το μονοπλάνο της κάμερας και με περισσότερους πρωταγωνιστές. Ένας έφηβος εκπαιδευόμενος ιππότης (Αμίρ Γουίλσον) λαμβάνει κρυφά ένα γράμμα στο οποίο βασίζεται η μοίρα του βασιλείου καθώς μπορεί να αποτρέψει χιλιάδες θανάτους. Έτσι, ξεκινά ένα επικό ταξίδι για να παραδώσει το γράμμα στον βασιλιά και να μη βυθιστεί ο κόσμος στο σκοτάδι. Οι πιο μικροί θεατές μπορούν να το δουν και μεταγλωττισμένο.

Η βραβευμένη με Όσκαρ Οκτάβια Σπένσερ πρωταγωνιστεί στη μίνι σειρά «Αυτοδημιούργητη: Μαντάμ Σι Τζέι Γουόκερ» (Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker, 20/3), η οποία βασίζεται σε αληθινά γεγονότα και καταγράφει την απίστευτη ιστορία της της πρώτης αυτοδημιούργητης Αφροαμερικανίδας εκατομμυριούχου, που ξεκίνησε από το μηδέν και έχτισε μια αυτοκρατορία.

Στην τρίτη πρεμιέρα του μήνα, το «Feel Good» (19/3), η Μέι Μάρτιν υποδύεται τον εαυτό της: μια Καναδή κωμικό που ζει στο Λονδίνο, προσπαθεί να διαχειριστεί μια νέα σχέση και να μείνει μακριά από εθισμούς.

Στις επιστροφές σειρών με νέους κύκλους, πρώτη και καλύτερη είναι η τρίτη σεζόν του «Όζαρκ» (Ozark season 3, 27/3), της βραβευμένης με Emmy σειράς για μια οικογένεια των προαστίων που ξεπλένει χρήμα στα Όζαρκ του Μιζούρι. Ενώ πολλοί είναι αυτοί που περιμένουν και την τρίτη σεζόν του «Ελίτ» (Elite season 3, 13/3), όπου ένας ακόμη φόνος μαθητή γίνεται αφορμή για νέα έρευνα. Τρίτη σεζόν και για το «Στη Γειτονιά μου» (On my Block season 3, 11/3), που ακολουθεί μια ετερόκλητη παρέα φίλων στην εφηβεία, ενώ αντιμετωπίζουν προκλήσεις μεγαλώνοντας στο σκληρό γκέτο του Λος Άντζελες.

Η δεύτερη σεζόν του «Βασιλείου» (Kingdom season 2, 13/3) υπόσχεται ακόμη περισσότερα ζόμπι στη μεσαιωνική Κορέα, ενώ οι φίλοι του animation έχουν να ανυπομονούν για δύο επιστροφές: του εντελώς αναρχικού «Α.Τ. Παραδείσου» (Paradise PD: Part 2, 6/3) και του γοτθικού anime «Castlevania» (η τρίτη σεζόν από τις 5/3), βασισμένου στη γνωστή σειρά video games. Μόνο που δεν θα διαθέτει ελληνικούς υπότιτλους, γι' αυτό θα πρέπει το προφίλ σας να είναι στα αγγλικά.

Οι ταινίες

Μπόλικο animation υπάρχει και στις ταινίες αυτού του μήνα, καθώς η συνεχιζόμενη συνεργασία με το ιαπωνικό Studio Ghibli φέρνει τα anime αριστουργήματα «Πριγκίπισσα Μονονόκε» και «Ταξίδι στη Χώρα των Θαυμάτων» (1/3), ενώ οι φαν της σειράς «Θνητοί Θεοί» θα απολαύσουν σίγουρα την ταινία anime «Θνητοί Θεοί: Νέο Σώμα» (Altered Carbon: Resleeved, 17/3). Τέλος, στο μικρού μήκους «Sitara: Κοριτσίστικα Όνειρα» (Sitara: Let Girls Dream, 8/3) της βραβευμένης με Όσκαρ Σαρμίν Ομπέιντ-Τσινόι, μια νεαρή Πακιστανή λαχταρά να γίνει πιλότος, αγνοώντας ότι είναι λογοδοσμένη σε έναν πολύ μεγαλύτερο άντρα.

Πάντως όσον αφορά στις πρωτότυπες παραγωγές του Netflix, ο μεγάλος χαβαλές του μήνα είναι η περιπέτεια «Σπένσερ: Εμπιστευτικό» (Spenser Confidential, 6/3) με τον Μαρκ Γουόλμπεργκ, τον Ουίνστον Ντιουκ (του «Εμείς») και τον Άλαν Άρκιν. Ο Γουόλμπεργκ υποδύεται έναν πρώην μπάτσο που παρασύρεται στον εγκληματικό υπόκοσμο της Βοστώνης όταν ξεσκεπάζει την αλήθεια για μια πολύκροτη υπόθεση δολοφονίας και τη διεστραμμένη συνωμοσία που κρύβεται πίσω από αυτήν. Παρά τις πολλές απειλές, ο Σπένσερ παίρνει τη δικαιοσύνη στα χέρια του για να αποδείξει ότι κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο.

Συνεχίζουμε με τα Netflix originals: Στο «Σομελιέ» (Uncorked, 27/3), ένας νεαρός αντιμετωπίζει την αποδοκιμασία του πατέρα του, όταν κυνηγά το όνειρό του να γίνει Μάστερ Σομελιέ αντί να δουλέψει στην οικογενειακή ψησταριά. Και στο βασισμένο σε αληθινή ιστορία «Τα Κορίτσια που Χάθηκαν» (Lost Girls, 13/3), μια μάνα που ψάχνει την αγνοούμενη κόρη της ξεσκεπάζει μια σειρά από ανεξιχνίαστους φόνους.

Βέβαια υπάρχουν και πολλές προσθήκες παλαιότερων ταινιών στην ταινιοθήκη του Netflix. Ξεχωρίζουν τα «Hugo» του Μάρτιν Σκορσέζε, «Blade Runner 2049», «Moneyball» με τον Μπραντ Πιτ και «Wild Things». Αν υπολογίσετε και όοοοοολες αυτές τις ταινίες και σειρές που θέλετε να δείτε και ακόμη δεν έχετε προλάβει, μια... καραντίνα είναι ό,τι πρέπει!