Ο Μπελ Στίλερ δεν θα βρίσκεται στο καστ του «Fast & Furious 9», όπως δήλωσε στο Insider εκπρόσωπος της Universal αλλά και ο ίδιος ο ηθοποιός με ανάρτησή του στο Twitter.

Θυμίζουμε ότι τα προηγούμενα 24ωρα πρώτο το Page Six με δημοσίευμά του ανέφερε ότι 54χρονος ηθοποιός επρόκειτο να ξεκινήσει τα γυρίσματα των σκηνών του και μάλιστα τρεις μόλις μήνες προτού η ταινία κάνει την πρεμιέρα της στους αμερικανικούς κινηματογράφους, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη έκπληξη τόσο στους φαν του διάσημου franchise όσο και στους θαυμαστές του Στίλερ ο οποίος δεν μας έχει συνηθίσει να εμφανίζεται σε ταινίες δράσης.

Reports of my Fast and Furiosness are greatly exaggerated. Meaning not at all true, sadly. Though I wish them well with the franchise. Fingers crossed it takes off. #FastAndFurious #PageSixIsAmazing

— Ben Stiller (@RedHourBen) March 2, 2020