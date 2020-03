TV & MOVIES

Εδώ και λίγο καιρό το Netflix δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του να βλέπουν στην αρχική τους σελίδα λίστες top 10 με τις ταινίες και σειρές έχουν την περισσότερη ζήτηση κάθε μέρα στη χώρα τους. Όπως αναφέρει το Business Insider, για τη δημιουργία των λιστών χρησιμοποιεί τον νέο (και αμφιλεγόμενο) τρόπο μέτρησης θεάσεων, σύμφωνα με τον οποίο αρκεί κανείς να έχει δει 2 λεπτά από μια ταινία ή σειρά για να μετρήσει ως θέαση.

Ας δούμε ποιες είναι οι top ταινίες και σειρές για την Ελλάδα σήμερα.

Top 10 ταινιών της Πέμπτης 5 Μαρτίου

Στην πρώτη θέση το νεανικό κοινό έχει ανεβάσει το ρομαντικό δράμα «Όλα τα Φωτεινά Μέρη», βασισμένο στο μπεστ σέλερ μυθιστόρημα της Τζένιφερ Νίβεν. Προσπαθώντας να ξεπεράσει την απώλεια της αδερφής της, η εσωστρεφής Βάιολετ Μάρκι (Ελ Φάνινγκ) ανακαλύπτει ξανά το πάθος για τη ζωή όταν γνωρίζει τον εκκεντρικό και απρόβλεπτο Θίοντορ Φιντς (Τζάστις Σμιθ).

Ακολουθεί η ταινία κινουμένων σχεδίων με Πόκεμον «Ο Μιούτου Αντεπιτίθεται» και το «Resident Evil: H Τιμωρία», η πέμπτη ταινία της σειράς που είναι βασισμένη στα σχετικά video games. Στη συνέχεια έχουμε την κωμική περιπέτεια «Μπάτσοι από τον Πάγκο» με τους Μαρκ Γουόλμπεργκ και Γουίλ Φέρελ, τα πιο πρόσφατα «Χελωνονιντζάκια» (εκείνα του 2014 με τη Μέγκαν Φοξ), το θρίλερ «Το Τελευταίο Πράγμα που Ήθελε» με την Αν Χάθαγουεϊ και τον Μπεν Άφλεκ, την ταινία τρόμου «Η Τελετή» με τον Άντονι Χόπκινς ως εξορκιστή, το «Moneyball» με τον Μπραντ Πιτ, το εφηβικό θρίλερ «Θάρρος ή Αλήθεια» και το «Southpaw» με τον Τζέικ Τζίλενχαλ ως μποξέρ.

Top 10 σειρών και εκπομπών της Πέμπτης 5 Μαρτίου

Οι ισπανικές σειρές του Netflix έχουν κοινό στην Ελλάδα, και στην πρώτη θέση έχουμε μια νέα άφιξη, το «Toy Boy». Ήρωάς του, ένας στρίπερ (Χεσούς Μοσκέρα) που προσπαθεί να αποδείξει ότι δεν σκότωσε τον σύζυγο της ερωμένης του. Το «Magic Mike» συναντά τα αστυνομικά θρίλερ με άλλα λόγια, και με ισπανική προφορά.

Ακολουθεί ο δεύτερος κύκλος του Sci-Fi «Θνητοί Θεοί», το νεανικό «I Am Not Okay With This», τα νέα επεισόδια του ντοκιμαντέρ «Formula 1: Οδηγός... επιβίωσης», η δεύτερη σεζόν του «Narcos Mexico», το νεανικό θρίλερ «Locke & Key», η δεύτερη σεζόν της «Σεξουαλικής Αγωγής», τα νέα επεισόδια από την έκτη σεζόν των «Βίκινγκ», τα νέα επεισόδια του «Ρίβερντεϊλ» και το (spinoff του «Breaking Bad») «Πάρε τον Σολ».