Παρασκευή και 13: Όλες οι ταινίες, από τη χειρότερη στην καλύτερη (vids)

Πρωτότυπος τίτλος: Jason Goes to Hell: The Final Friday

Τι «παίζει»: Το σώμα του Τζέισον ανατινάζεται, αλλά το πνεύμα του μεταπηδά από σώμα σε σώμα και κάνει τους φόνους. Μέχρι που καταλαμβάνει το σώμα μιας συγγενούς του και έτσι επιστρέφει στην αρχική του μορφή. Μην το ψάχνετε, δεν είναι τυχαίο ότι δεν γυρίστηκε άλλη ταινία της σειράς στα 90s μετά από αυτή.

Φόνοι: 21, 19 από τον Τζέισον και 2 από ατύχημα.