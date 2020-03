Ιοί και πανδημίες στο Netflix: 6 προτάσεις για το Σαββατοκύριακο (vids)

Pandemic: How to Prevent an Outbreak

Ούτε... παραγγελία να είχε κάνει το Netflix αυτή τη σειρά ντοκιμαντέρ, στην οποία γνωρίζουμε τους ήρωες στην πρώτη γραμμή της μάχης κόντρα στη γρίπη και μαθαίνουμε για τις προσπάθειές τους να σταματήσουν μια παγκόσμια πανδημία. Με στοιχεία επιστημονικά αλλά και δραματοποιημένα στιγμιότυπα η σειρά ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, συναντά γιατρούς, επιδημιολόγους, ειδικούς και νοσσούντες. Τα έξι επεισόδια διαρκούν συνολικά 4 ώρες και 42 λεπτά.