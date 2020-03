H εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού σε ολόκληρο τον κόσμο συνεχίζει να «χτυπά» ανελέητα και τη βιομηχανία του κινηματογράφου.

Από τα πρώτα θύματά της υπήρξε ο άτρωτος Βρετανός πράκτορας 007, ενώ μεταξύ άλλων ακολούθησαν τα «»Fast & Furiοus 9» και «A Quiet Place 2». Τώρα ο απειλητικός ιός δείνει τα δόντια του και στους υπερήρωες και συγκεκριμένα τον Μπάτμαν. Ο λόγος φυσικά για τη νέα ταινία «The Batman» του Ματ Ριβς με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον, η οποία διακόπτει τα γυρίσματα για δυο τουλάχιστον εβδομάδες.

Η Warner Bros. αποφάσισε λοιπόν να διακόψει την παραγωγή που ξεκίνησε τον Ιανουάριο στο Λονδίνο και επρόκειτο να συνεχιστεί στο Λίβερπουλ. «Η ταινία της Warner Bros The Batman, κάνει ένα διάλειμμα στα γυρίσματα της ξεκινώντας από σήμερα. Το στούντιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης».

“Warner Bros. Pictures feature production of The Batman will be on a two-week hiatus starting today. The studio will continue to monitor the situation closely” #TheBatman pic.twitter.com/rYwJJh4nZ7

— The Batman Updates 🦇 (@TheBatmanNews_) March 14, 2020