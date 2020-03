Καθώς η πανδημία του κοροναϊού εξαπλώνεται σε ολόκληρο τον πλανήτη, αναγκάζοντας τις κυβερνήσεις να πάρουν έκτακτα και αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του φονικού ιού, αρκετές είναι οι κινηματογραφικές παραγωγές που ανακοινώνουν την αναβολή της πρεμιέρας τους.

Παράλληλα πολλές είναι και οι κινηματογραφικές αίθουσες που αναγκάζονται να κατεβάσουν ρολά, ενώ όλο και περισσότερες ταινίες σταματούν τα γυρίσματα, προκαλώντας απογοήτευση στο κοινό και ζημιά εκατομμυρίων στους παραγωγούς.

Από τα πρώτα θύματα του νέου κορονοϊού, πολύ πριν την εξάπλωσή του σε Ευρώπη και Αμερική, υπήρξε ο άτρωτος κατά τα άλλα Τζέιμς Μποντ. Η 25η περιπέτεια του θρυλικού 007 «No Time to Die» ήταν η πρώτη που ανακοίνωσε την αναβολή της πρεμιέρας που επρόκειτο να γίνει στις αρχές Απριλίου και τη μετάθεσή της για το επερχόμενο Νοέμβριο, κορονοϊού επιτρέποντος.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace, the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. pic.twitter.com/a9h1RP5OKd

— James Bond (@007) March 4, 2020