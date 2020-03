Το δεύτερο μισό της 10ης σεζόν του «The Walking Dead» είναι ήδη στον αέρα αλλά όχι για πολύ.

Μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της σειράς στο Twitter ανακοινώθηκε ότι η παραγωγή του 16ου επεισοδίου σταματάει εξαιτίας της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Αυτό σημαίνει ότι οι φαν της σειράς θα έχουν την ευκαιρία να δουν το 15ο επεισόδιο στις 5 Απριλίου αλλά όχι και το φινάλε για το οποίο θα πρέπει να περιμένουν –κορονοϊού επιτρέποντος- κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά. Συγκεκριμένα μάλιστα το φινάλε θα προβληθεί ως σπέσιαλ επεισόδιο.

(1/2) Current events have unfortunately made it impossible to complete post-production of The Walking Dead Season 10 finale, so the current season will end with its 15th episode on April 5. The planned finale will appear as a special episode later in the year. pic.twitter.com/DDkVd63ThU

— The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) March 24, 2020