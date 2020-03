TV & MOVIES

Το περιμέναμε πάνω από 8 μήνες και τώρα που έρχεται θα το δούμε... μέσα σε μία μέρα. Η τέταρτη σεζόν του «La Casa de Papel» μας βρίσκει τις μέρες αυτές που δεν μπορούμε να βγούμε από το σπίτι και μπορούμε εύκολα να την... ξεπετάξουμε με λίγο binge-watching. Για να δούμε τι άλλο φέρνει το Netflix τον Απρίλιο...

Οι σειρές

Δυνατό ξεκίνημα, λοιπόν, με την «Τέλεια Ληστεία» (La Casa de Papel, 3/4). Έχουμε μείνει με το cliffhanger του καλοκαιριού, όταν είδαμε το σχέδιο του Προφεσόρ να καταρρέει, τη μισητή Ινσπεκτόρα να έχει το πάνω χέρι και τη Ναϊρόμπι να χαροπαλεύει. Μένει τώρα να μάθουμε τι θα απογίνουν οι αγαπημένοι μας ληστές που είναι περικυκλωμένοι στην Εθνική Τράπεζα της Ισπανίας. Σαν μπόνους, μαζί με την τέταρτη σεζόν της «Τέλειας Ληστείας», παίρνουμε και ένα ντοκιμαντέρ, το «Η Τέλεια Ληστεία: Το Φαινόμενο» (Money Heist: The Phenomenon, 3/4), που εξετάζει πώς η ισπανική σειρά έφτασε να γίνει τηλεοπτικό φαινόμενο με φανατικούς φίλους σε όλο τον κόσμο.

Από τις υπόλοιπες πρωτότυπες σειρές του Netflix, χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την επιστροφή του φοβερού και τρομερού Ρίκι Τζερβέις με τη δεύτερη σεζόν του «Παρ' το Αλλιώς» (After Life, 24/4). Αν και ο ήρωάς του, ο Τόνι, παραμένει σε κατάθλιψη μετά τον θάνατο της γυναίκας του, σε αυτή τη σεζόν προσπαθεί να γίνει λίγο καλύτερος με τους γύρω του. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει τις φοβερές προσβολές που εκστόμιζε στην πρώτη σεζόν:

Από τις πρεμιέρες, ενδιαφέρον έχει η νέα κωμωδία «Brews Brothers» (10/4) για δύο αδέρφια ζυθοποιούς που τσακώνονται συνεχώς καθώς έχουν εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες και απόψεις για τη ζύμωση της μπύρας... Στο «Outer Banks» (15/4), μια δεμένη παρέα εφήβων ανακαλύπτει ένα καλά θαμμένο μυστικό και ζει μια αξέχαστη περιπέτεια, ενώ το «Εγώ Ποτέ» (Never Have I Ever, 27/4) είναι μια κωμική σειρά ενηλικίωσης για τη ζωή μιας σύγχρονης Ινδοαμερικανής έφηβης πρώτης γενιάς, εμπνευσμένη από τα παιδικά χρόνια της Μίντι Κέιλινγκ. Τέλος, οι φίλοι των anime σίγουρα θα πρέπει να τσεκάρουν το «Φάντασμα στο Κέλυφος: SAC_2045» (Ghost in the Shell: SAC_2045, 23/4) και όσοι ξέρουν το «Black-ish» δεν θα χάσουν τη νέα κωμωδία του δημιουργού του, «#blackAF» (17/4), με τους Κένια Μπάρις και Ρασίντα Τζόουνς.

Η μεγάλη «μεταγραφή» του μήνα, όσον αφορά της σειρές, είναι το «Community» (1/4), η κωμική σειρά που παιζόταν από το 2010 έως το 2015 στο NBC και απέκτησε φανατικό κοινό χάρη στο meta χιούμορ της και τις αναφορές της στην ποπ κουλτούρα. Με αυτή έγιναν γνωστοί η Άλισον Μπρι και ο Ντόναλντ Γκλόβερ (ο ράπερ Childish Gambino), ενώ παίζει και ο Κεν Τζον, ο φοβερός Κορεάτης από τις ταινίες «Hangover» και ο βετεράνος Τσέβι Τσέις. Δεν υπάρχουν καλύτερες μέρες από αυτές για να «βουτήξετε» στις 6 σεζόν της σειράς.

Οι ταινίες

Στις πρωτότυπες ταινίες του Netflix για τον Απρίλιο ξεχωρίζει η κωμωδία «Κόφι και Καρίμ» (Coffee & Kareem, 3/4) με τον Εντ Χελμς του «Hangover» και την Ταράζι Π. Χένσον του «Empire». Ο Κόφι, ένας υποδειγματικός αστυνομικός από το Ντιτρόιτ, προκαλεί μπελάδες όταν, προσπαθώντας να τα βρει με τον γιο της φίλης του, τον Καρίμ, ξεσκεπάζει μια εγκληματική συνωμοσία.

Από τις πιο ποιοτικές επιλογές του μήνα είναι το «Tigertail» (10/4) του Άλαν Γιανγκ, με ήρωα έναν Ταϊβανέζο εργάτη που αφήνει την πατρίδα του και ψάχνει για νέες ευκαιρίες στην Αμερική, όπου δυσκολεύεται να εγκλιματιστεί, προσπαθώντας να βρει την ισορροπία ανάμεσα στην οικογένεια και τις νέες ευθύνες.

Στο «Έρωτας. Γάμος. Ξανά» (Love Wedding Repeat, 10/4) ο Τζακ ζει διαφορετικές εκδοχές της ίδιας μέρας, καθώς έρχεται αντιμέτωπος με ζόρικους καλεσμένους, ανεξέλεγκτο χάος και τον πιθανό έρωτα στον γάμο της αδελφής του. Στο «Ο Επόμενος Superstar του WWE» (The Main Event, 10/4), ένας μικρός φαν του WWE πέφτει πάνω σε μια μαγική μάσκα που του χαρίζει τρομερή δύναμη. Προς το τέλος του μήνα αναμένεται η περιπέτεια «Τάιλερ Ρέικ: Η Φυγάδευση» (Extraction, 24/4) με τον «Thor» Κρις Χέμσγουορθ να υποδύεται έναν μισθοφόρος της μαύρης αγοράς που αναλαμβάνει να σώσει τον απαχθέντα γιο ενός κρατούμενου μεγαλοεγκληματία.

Βέβαια η ταινιοθήκη συνεχίζει να εμπλουτίζεται με ένα σωρό νέες και παλαιότερες ταινίες. Μέσα στον Απρίλιο θα προστεθούν τα «Jurassic World: Fallen Kingdom» (8/4), «Magic Mike XXL» (1/4), «Meet Joe Black» (10/4), «The Tourist» (1/4) και άλλα πολλά...