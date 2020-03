Ανακοινώθηκε και επίσημα η συνεργασία της Μέγκαν Μαρκλ με την Disney, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν όλο αυτό τον καιρό.

Όπως έγινε γνωστό και μέσα από το Twitter του Disneynature και του Disney+, αλλά και το επίσημο τρέιλερ της Disney, η Μαρκλ θα είναι η αφηγήτρια σε μια ταινία της Disney που καταγράφει το ταξίδι μιας οικογένειας ελεφάντων στην έρημο Καλαχάρι.

Disneynature’s Elephant, an Original Movie narrated by Meghan, The Duchess of Sussex, starts streaming April 3, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/dGZkgdBnP5

— Disneynature (@Disneynature) March 26, 2020