Διαρρήκτες μπήκαν σε σπίτι συλλέκτη στο βόρειο Λονδίνο και έκλεψαν μια μοναδική συλλογή από πέντε όπλα που χρησιμοποιήθηκαν σε ταινίες Τζέιμς Μποντ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η διάρρηξη έγινε το βράδυ της 23ης Μαρτίου και η αστυνομία μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπίσει τους δράστες. Γείτονες αναφέρουν ότι οι ληστές διέφυγαν με ένα όχημα χρώματος άσημοι

Μεταξύ των όπλων που εκλάπησαν είναι ένα πιστόλι Beretta Cheetah και ένα Tomcat από την ταινία «Die Another Day» του 2002 όπως και ένα περίστροφο Walther PPK από το «Α View to a Kill» του 1985. Επίσης ένα Smith & Wesson .44 Magnum από το « Live and Let Die » του 1973 και ένα Llama .22 από την ταινία «Die Another Day».

Η συνολική αξία των όπλων υπολογίζεται σε πάνω από 100.000 λίρες. Σύμφωνα με την αστυνομία του Λονδίνου οι έρευνες συνεχίζονται ωστόσο καθώς τα κομμάτια αυτά είναι μοναδικά, οποιαδήποτε προσπάθεια μεταπώλησής τους θα οδηγήσει και στη σύλληψη των δραστών.