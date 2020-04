Πέθανε χτυπημένος από τον νέο κορονοϊό ο Άντριου Τζακ, ηθοποιός και δάσκαλος διαλέκτου στις ταινίες Star Wars, O Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, Τροία και άλλες.

Ο Βρετανός «έφυγε» από τη ζωή στα 76 του χρόνια από επιπλοκές στην υγεία του λόγω του κορονοϊού.

Ο Τζακ νοσηλευόταν σε νοσοκομείο έξω από το Λονδίνο και όπως αναφέρει η ατζέντης του Τζιλ ΜακΚάλοτς δεν μπόρεσε να αποχαιρετήσει τη σύζυγό του η οποία είναι σε καραντίνα στην Αυστραλία όπου και βρέθηκε την τελευταία εβδομάδα αεροπορικώς από τη Νέα Ζηλανδία. Η ΜακΚάλοτς αναφέρει επίσης ότι είναι πολύ πιθανό να μην γίνει κηδεία λόγω των περιοριστών μέτρων.

«Ο Τζακ διαγνώστηκε θετικός στον ιό πριν από δυο μέρες. Δεν ταλαιπωρήθηκε και έφυγε γαλήνια γνωρίζοντας ότι η οικογένειά του ήταν στο πλευρό του» αναφέρει σε ανακοίνωσή της στα social media η σύζυγός του και επίσης δασκάλα διαλέκτου, Γκάμπριελ Ρότζερς.

We lost a man today. Andrew Jack was diagnosed with Coronavirus 2 days ago. He was in no pain, and he slipped away peacefully knowing that his family were all 'with' him.

Take care out there, lovers x@RealHughJackman @chrishemsworth @RobertDowneyJr pic.twitter.com/fm5LevA8n2

— Gabrielle Rogers (@GabrielleRoger1) March 31, 2020