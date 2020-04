TV & MOVIES

Ακόμα μια πολυαναμενόμενη κινηματογραφική πρεμιέρα πέφτει θύμα του νέου κορονοϊού. Ο λόγος για το σίκουελ του Top Gun με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ.

Η κυκλοφορία του Top Gun: Maverick στους αμερικανικούς κινηματογράφους ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 24 Ιουνίου. H πανδημία όμως άλλαξε τα σχέδια και έτσι οι φαν του Μάβερικ που περίμεναν 34 ολόκληρα χρόνια για μια νέα ταινία Top Gun, θα πρέπει τώρα να κάνουν μερικούς μήνες υπομονή ακόμα και συγκεκριμένα μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου που –κορονοϊού επιτρέποντος- θα γίνει τελικά η πρεμιέρα.

Παράλληλα το δεύτερο κεφάλαιο του A Quiet Place το οποίο επρόκειτο να βγει στα σινεμά στις 20 Μαρτίου, θα έρθει τελικά στη μεγάλη οθόνη στις 4 Σεπτεμβρίου, ενώ η ταινία του Μπομπ Σφουγγαράκη The Spongebob Movie: Sponge on the Run θα κυκλοφορήσει στις 31 Ιουλίου και όχι στις 22 Μαΐου όπως ήταν προγραμματισμένο.