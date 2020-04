TV & MOVIES

Κάθε μήνα στο Netflix δεν έχουμε μόνο αφίξεις, αλλά και πολλές αναχωρήσεις. Κάποιες είναι μόνιμες, κάποιες προσωρινές. Έχει συμβεί πολλές φορές μέχρι τώρα ταινίες να χάνονται από την πλατφόρμα και να επανεμφανίζονται κάποιους μήνες αργότερα. Αυτό βέβαια δεν αφορά τις πρωτότυπες παραγωγές του Netflix, αλλά περιεχόμενο για το οποίο πληρώνει δικαιώματα.

Ο Απρίλιος μπορεί να έφερε δυνατές προσθήκες στις σειρές και την ταινιοθήκη του Netflix, αλλά σύντομα θα χάσουμε από την οθόνη μας κάποιες πολύ καλές ταινίες (και αρκετές λιγότερο καλές). Η «μεγάλη σφαγή» θα γίνει στις 11 Απριλίου, όταν και θα αποσυρθούν πολύ αγαπημένες ταινίες όπως το «Gladiator», το «Love Actually», το «Dawn of the Dead» (αλλά και η φοβερή παρωδία του, «Shaun of the Dead»), ,το «Notting Hill», το «Elizabeth», το «12 Πίθηκοι»...

Ακολουθεί ο πλήρης κατάλογος, ανά κατηγορία και ημερομηνία απόσυρσης.

Ταινίες

11/4

Love Actually

Hanna

Paul

Back to the Future Part III

Green Zone

Definitely, Maybe

Shaun of the Dead

Inside Man

The Little Rascals

Dawn of the Dead

Mercury Rising

Tower Heist

Nitro Circus: The Movie

Notting Hill

Twins

Shrek

The Nutty Professor

Elizabeth

The Purge

Gladiator

Robin Hood

12 Monkeys

12/4

Shrek Forever After

Shrek the Third

Shrek 2

Pitch Perfect 3

14/4

The Chosen

15/4

Band of Robbers

Sundown

17/4

The Film from Dylan Haegens

23/4

Matilda

24/4

Chicago

28/4

Running Wild

30/4

Act of Vengeance

Babam ve Oğlum

Insidious: The Last Key

Σειρές

15/4

Daniel Tiger's Neighbourhood: Season 1

Daniel Tiger's Neighbourhood: Season 2

Wild Kratts: Season 2

18/4

12 Monkeys: Season 2

20/4

The Cravings: Season 1

The Cravings: Season 2

30/4

Maggie & Bianca: Fashion Friends: Season 2

Ντοκιμαντέρ

10/4

Tickling Giants

12/4

Radical: the Controversial Saga of Dada Figueiredo

15/4

Prescription Thugs

24/4

The Magic Pill