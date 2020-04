Αν είστε φαν της Marvel τότε ήρθε η ώρα να γελάσει λίγο το χειλάκι σας, καθώς η Marvel Entertainment ανακοίνωσε ότι θέτει σε δημοπρασία αυθεντικά κοστούμια και αντικείμενα από τα «The Punisher» και «The Defenders».

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή της, πάνω από 500 αυθεντικά κοστούμια και αντικείμενα του σετ που χρησιμοποιήθηκαν και στις έξι σειρές του Netflix, θα διατεθούν στη δημοπρασία που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο καλοκαίρι.

For the first time ever, the #MarvelTVAuction will feature original props and costumes from "Marvel's The Punisher" and "Marvel's The Defenders"!

Register now and be entered for a chance to win one of two exclusive giveaways: https://t.co/jHih08OUWU pic.twitter.com/l0rCgb9LHr

