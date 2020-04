H «Γοργόνα» κατέφθασε στο Disney+ ελαφρώς... λογοκριμένη, εξαιτίας των γυμνών σκηνών που περιέχει.

Όσοι έχετε δει τη ρομαντική κωμωδία του 1984 σε σκηνοθεσία Ρον Χάουαρντ και με πρωταγωνιστές την Ντάριλ Χάνα και τον Τομ Χανκς, σίγουρα θυμάστε τις αρκετά προχωρημένες για την εποχή, γυμνές σκηνές της πρωταγωνίστριας. Αυτές τις επίμαχες σκηνές ήθελε να κρύψει το Disney+ σε μια εκδοχή «κατάλληλη» για όλη την οικογένεια και το έκανε ψηφιακά... «φυτρώνοντας» γούνα στα οπίσθια της Χάνα!

Με σχετικό μήνυμα στην έναρξη της ταινίας, η πλατφόρμα ανακοινώνει με ότι το φιλμ έχει υποστεί ψηφιακή επεξεργασία ως προς το περιεχόμενο και το Twitter δεν θα μπορούσε προφανώς να αφήσει ασχολίαστο το γεγονός ότι το Disney+ δεν θέλει πισινούς στην πλατφόρμα.

Disney+ didn't want butts on their platform so they edited Splash with digital fur technology pic.twitter.com/df8XE0G9om

— Allison Pregler 📼 (@AllisonPregler) April 13, 2020