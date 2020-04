TV & MOVIES

BBC καλεί Τομ Χάρντι (ξανά) να διαβάσει παραμύθια για καληνύχτα στα παιδιά που βρίσκονται περιορισμένα στο σπίτι εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Προφανώς και δέχτηκε την πρόταση ο γνωστός ηθοποιός, κάνοντας τις μαμάδες να χαρούν πολύ περισσότερο από τα βλαστάρια τους και έτσι θα τον δούμε και πάλι στο CBeebies του ΒΒC να διαβάζει 6 «Bedtime Stories».

Για την ιστορία αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Χάρντι είναι μια δοκιμασμένη συνταγή που έχει κάνει το Twitter και το γυναικείο κοινό να λιώσουν με τη φωνή και το παρουσιαστικό του όσο εκείνος διαβάζει παραμύθια στα παιδιά για να κοιμηθούν.

Στο νέο κύκλο που θα ξεκινήσει στις 27 Απριλίου και έως την 1η Μαΐου, ο 42χρονος θα διαβάζει ένα παραμύθι κάθε βράδυ.

You asked. He listened! 💪 NEW CBeebies & Tom Hardy Bedtime Stories 27th April - 1st May ❤️ Yes. EVERY night.#TomHardy pic.twitter.com/Fh4a7aPv83 — CBeebies Grown-Ups 🎉 (@CBeebiesHQ) April 15, 2020

Τα παραμύθια που θα διαβάσει είναι τα: «Hug Me» της Σιμόν Σιραόλο, «Under the Same Sky» του Ρόμπερτ Βέσιο, «There’s a Tiger in the Garden» της Λίζι Στιούαρτ, «Don’t Worry, Little Crab» του Κρις Χότον και «The Problem With Problems» των Ρέιτσελ Ρούνεί και Ζέχρα Χικς.

Τα γυρίσματα της εκπομπής έγιναν στον κήπο του σπιτιού του Χάρντι και μαζί του φυσικά θα δούμε και το σκύλο του.