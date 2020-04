Ο ηθοποιός απεβίωσε την Τετάρτη από φυσικά αίτια.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η κόρη του Ελίζεμπεθ με ανάρτησή της στο Twitter.

«Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε ότι ο πατέρας μας, Μπράιαν απεβίωσε χθες το βράδυ από φυσικά αίτια και δεν σχετίζεται με τον Covid-19», ανέφερε στο tweet της.

It is with heavy hearts we announce that our father, Brian passed away last night from natural causes, not Covid-related. Larger than life, generous to a fault, a proud and devoted father and grandfather, he will be missed by his wife Jennifer, family and many friends. pic.twitter.com/ILyrGpLnc3

— Elizabeth Dennehy (@dennehyeliza) April 16, 2020