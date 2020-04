Ταινία: Ο Σημαδεμένος (1983)

Σκηνοθέτης: Μπράιαν Ντε Πάλμα

Η ταινία που βλέπουν υποχρεωτικά τρεις φορές την ημέρα όλοι οι gangsta rappers, καθώς ο Τόνι Μοντάνα του Αλ Πατσίνο είναι το απόλυτο είδωλο. Είτε σνιφάρει τόνους κοκαΐνης είτε κρατάει πολυβόλο φωνάζοντας «Say hello to my little friend» (και οι δύο σκηνές έχουν γίνει κλασικά memes), δεν μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από πάνω του.