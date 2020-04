Όπως είχε γίνει γνωστό το Μάρτιο, η εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού που χτυπάει ανελέητα ολόκληρο τον κόσμο, είχε «θύμα» και τον Μπάτμαν. Ο λόγος για την επερχόμενη νέα ταινία του Ματ Ριβς με τίτλο «The Batman» και πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον.

Η Warner Bros. είχε αποφασίσει τότε να διακόψει την παραγωγή που ξεκίνησε τον Ιανουάριο στο Λονδίνο και επρόκειτο να συνεχιστεί στο Λίβερπουλ. «Η ταινία της Warner Bros The Batman, κάνει ένα διάλειμμα στα γυρίσματα της ξεκινώντας από σήμερα. Το στούντιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης».

“Warner Bros. Pictures feature production of The Batman will be on a two-week hiatus starting today. The studio will continue to monitor the situation closely” #TheBatman pic.twitter.com/rYwJJh4nZ7

