Κάθε μήνα στο Netflix δεν έχουμε μόνο αφίξεις, αλλά και πολλές αναχωρήσεις. Κάποιες είναι μόνιμες, κάποιες προσωρινές. Ταινίες και σειρές φεύγουν από την πλατφόρμα και στις περισσότερες περιπτώσεις επανεμφανίζονται κάποιους μήνες αργότερα. Αυτό βέβαια δεν αφορά τις πρωτότυπες παραγωγές του Netflix, αλλά περιεχόμενο για το οποίο πληρώνει δικαιώματα.

Ακολουθεί ο πλήρης κατάλογος των αναχωρήσεων του Μαϊου, ανά κατηγορία και ημερομηνία απόσυρσης. Δείτε αυτά που σας ενδιαφέρουν όσο προλαβαίνετε!

Ταινίες

Τα οσκαρικά «Darkest Hour» με τον Γκάρι Όλντμαν ως Ουινστον Τσόρτσιλ, «Call Me By Your Name» και το λίγο παλιότερο «The Aviator» του Μάρτιν Σκορσέζε είναι ανάμεσα στις ταινίες που μας αποχαιρετούν τον Μάιο.

1/5

Click

Ingrid Goes West

Insidious: Chapter 2

This Christmas

Stealth

The Aviator

4/5

Call Me by Your Name

Just Getting Started

Proud Mary

5/5

4th Man Out

14/5

Satanic

15/5

Rip Tide

18/5

Darkest Hour

28/5

I Do... Until I Don't

Σειρές

Αν δεν έχετε δει ακόμη το «Mad Men», έχετε περιθώριο μέχρι τις 22/5 για έναν μαραθώνιο επτά σεζόν.

19/5

12 Monkeys: Season 3

22/5

Mad Men

Feed the Beast: Season 1

23/5

Dramaworld: Season 1

Ντοκιμαντέρ

Πολλά και ενδιαφέροντα τα ντοκιμαντέρ που φεύγουν, με θέματα από τον Μάικλ Τζάκσον μέχρι τις εκτελέσεις των ναζί και από τον Καρίμ Μπενζεμά μέχρι τις πορνοστάρ που αλλάζουν καριέρα.

1/5

27: Gone Too Soon

Maya Angelou: And Still I Rise

Secrets of Westminster

Harry Benson: Shoot First

American Exprerience: The Island Murder

Losing Sight of Shore

One Direction: This Is Us

Prohibition: A Film By Ken Burns And Lynn Novick

Secrets of Scotland Yard

Terra

Secrets of Underground London

Einsatzgruppen: The Nazi Death Squads

Secrets of Athorp – The Spencers

American Experience: The Circus: Season 1

Le K Benzema

Secrets of Selfridges

Michael Jackson's This Is It

7/5

LoveTrue

Burden

10/5

The War: A Film By Ken Burns And Lynn Novick

15/5

Smash: Motorized Mayhem

24/5

Survivors Guide to Prison

The Last Man on the Moon

26/5

I Am Jane Doe

27/5

After Porn Ends

29/5

Forever Pure

Παιδικά

Ο Ποντικομικρούλης και ο Σρεκ θα αποτελούν σύντομα παρελθόν, αν και με τόσες νέες παιδικές ταινίες κάθε μήνα, τα παιδιά δεν θα προλάβουν να βαρεθούν.

1/5

Mutant Busters: Season 2

Stuart Little

Madeline

The Dark Crystal

Mutant Busters: Season 1

6/5

Mako Mermaids: An H2O Adventure: Seasons 1,2,3

10/5

The Adventure Club

19/5

Shrek 2

Ινδία και Νότια Κορέα

Μέχρι τώρα δεν συμπεριλάβαμε το περιεχόμενο από την Ινδία και τη Νότια Κορέα το οποίο είναι Α-ΦΘΟ-ΝΟ (δεν έχετε ιδέα πόσο). Για όσους ασχολούνται με Μπόλιγουντ ή νοτιοκορεάτικα αισθηματικά δράματα, παραθέτουμε τους τίτλους από κάθε χώρα, ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Ινδία: Shaitan, Tanu Weds Manu, Bombay Talkies, Queen, Ringan, Abby Sen, Drishyam, Mary Kom, Dharam Sankat Mein, Oh My God, Pyaar Ka Punchnama, Pyaar Ka Punchnama 2, Inkaar, Special 26, Onaatah, Fire in the Blood, Yamla Pagla Deewana 2, Queens of Comedy, Moh Maya Money, Andaz Apna Apna, Action Replayy, Jalpari: The Desert Mermaid, Aiyyaa, Madras Cafe, Gol Maal, Bawarchi, Chupke Chupke.

Νότια Κορέα: Iris, Love Rain, Boys Over Flowers, Hwarang, Love in the Moonlight, The Producers, Uncontrollably Fond, Secret Affair, This Is My Love, Can We Get Married, Last, 12 Years Promise, Beating Again.