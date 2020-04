Το «Venom» με τον Τομ Χάρντι ήταν μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του 2018 καθώς ξεπέρασε τα 850 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις, οπότε η κυκλοφορία ενός σίκουελ ήταν κάτι παραπάνω από σίγουρη.

Ωστόσο, το δεύτερο κεφάλαιο του Venom μόλις απέκτησε νέο τίτλο και νέα ημερομηνία πρεμιέρας. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.

Αρχικά η ταινία ήταν προγραμματισμένη να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 2 Οκτωβρίου 2020, όμως και αυτή, όπως και όλη η βιομηχανία του κινηματογράφου, έπεσε «θύμα» του νέου κορονοϊού που μετέθεσε την πρεμιέρα της 8 μήνες αργότερα και συγκεκριμένα στις 25 Ιουνίου 2021.

I seriously think Maximum Carnage would’ve been such a better name for Venom 2, but it’s going to be weird to see two “MCU” films compete with each other. I wonder if Disney will try to push Spider-Man or talk to Sony. https://t.co/jBxcaUSP4i

Μαζί με τη νέα ημερομηνία, η Sony ανακοίνωσε και το νέο τίτλο της, ο οποίος είναι: «Venom: Let There Be Carnage». ο νέος τίτλος δεν φαίνεται να ενθουσίασε και ιδιαίτερα τους φαν που τον ήθελαν πιο δραματικό, περισσότερο πληθωρικό και ιδιαίτερα… εκκωφαντικό. Με λίγα λόγια, ήθελαν να μιλάει για μεγάλη σφαγή!

So....”Venom 2: Let There Be Carnage.” What was wrong with MAXIMUM CARNAGE? pic.twitter.com/Dcm1H4oQy9

The Venom sequel should not be titled "Let There Be Carnage".

"Maximum Carnage" is both catchier and hits home with comic book fans.

Come on, @SonyPictures marketing! You have still time to change it!

— Johnny Tek (@RealJohnnyTek) April 21, 2020