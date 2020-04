TV & MOVIES

To Netflix ανακοίνωσε μια νέα σειρά βασισμένη στην ελληνική και ρωμαϊκή μυθολογία, με τίτλο «Kaos».

Οι πληροφορίες που έχουν δει μέχρι τώρα το φως της δημοσιότητας είναι από ελάχιστες έως μηδαμινές, ενώ άγνωστο παραμένει και το καστ των ηθοποιών. Έτσι το μόνο που ξέρουμε είναι ότι πίσω από το σκηνοθετικό τιμόνι θα βρίσκεται η Τσάρλι Κόβελ (The End of the Fucking World) και η σειρά θα αποτελείται από 10 ωριαία επεισόδια. Την παραγωγή έχουν αναλάβει οι All3Media και Brightstar με τους Νίνα Λέντερμαν, Τάνια Σεγκάτσιαν και Τζον Γούντγουόρντ σε ρόλο εκτελεστικών παραγωγών.

Η θεματολογία θα εστιάζει στου Θεούς του Ολύμπου, τους ανθρώπους και τους ήρωες στη Γη και τον Κάτω Κόσμο. Έχει διαρρεύσει ότι η παραγωγή θα είναι εφάμιλλη με αυτή του Game of Thrones, όπως επίσης και ότι θα συνδυάζει το «μαύρο» χιούμορ, με το δράμα αλλά και πιο σκοτεινά στοιχεία. Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή περιμένουμε «μια ιδιαίτερη σειρά που μέσα από μια σύγχρονη ματιά εξερευνά την ελληνική και ρωμαϊκή μυθολογία, εστιάζοντας στη σχέση φύλου-πολιτικής, την εξουσία και το Κάτω Κόσμο.

Μάλιστα, όπως έχει γίνει γνωστό, σε ένα από τα επεισόδια θα δούμε να ξετυλίγεται ο μύθος του Ορφέα και της Ευρυδίκης, ο οποίος συνδυάζει και τα τρία «συστατικά» που προαναφέραμε (Θεοί-Ήρωες-Κάτω Κόσμος).

Αν και η παραγωγή έχει ήδη καθυστερήσει λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, ο στόχος είναι να κυκλοφορήσει στο Netflix μέσα στο 2020.