Πέθανε σε ηλικία 53 ετών ο Ινδός ηθοποιός, Ιρφάν Καν, σταρ του Bollywood και πρωταγωνιστής των ταινιών «Slumdog Millionaire» και «Η Ζωή του Πι».

Ο Καν, ο οποίος το 2018 είχε διαγνωσθεί με σπάνιο νευροενδοκρινικό καρκίνο, βρισκόταν με λοίμωξη του παχέος εντέρου στην εντατική σε νοσοκομείο της Βομβάης από την Τρίτη. Την είδη του θανάτου του έκανε γνωστή στο Twitter ο σκηνοθέτης Σχούζιτ Σιρκάρ.

My dear friend Irfaan. You fought and fought and fought. I will always be proud of you.. we shall meet again.. condolences to Sutapa and Babil.. you too fought, Sutapa you gave everything possible in this fight. Peace and Om shanti. Irfaan Khan salute.

— Shoojit Sircar (@ShoojitSircar) April 29, 2020