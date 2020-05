TV & MOVIES

Η διαστημική κωμωδία «Space Force» με τον Στιβ Καρέλ, το «Snowpiercer» και το «Hollywood» του Ράιαν Μέρφι είναι οι νέες σειρές που θα τραβήξουν την προσοχή μας τον Μάιο στο Netflix.

Οι σειρές

Ας ξεκινήσουμε με λίγο sci-fi, όχι μόνο το σκοτεινό, δυστοπικό που πάντα αγαπάμε, αλλά και την κωμική εκδοχή του. Το πρώτο είδος, αντιπροσωπεύει περήφανα το «Snowpiercer» (θα γίνει διαθέσιμο μετά τα μέσα Μαΐου), τηλεοπτικό reboot της ταινίας που σκηνοθέτησε το 2013 ο Μπονγκ Τζουν-Χο (ναι, ο δημιουργός των «Παράσιτων»). Η υπόθεση είναι η ίδια: στο μέλλον η Γη έχει περιέλθει σε μια νέα εποχή παγετώνων και οι μόνοι επιζώντες επιβαίνουν στο Snowpiercer, ένα τρένο που κινείται συνεχώς. Το μεγάλο όνομα στο καστ είναι η Τζένιφερ Κόνελι.

Το κωμικό sci-fi που ανυπομονούμε να δούμε είναι το «Space Force» (29/5), η σειρά που συνδημιούργησε ο Γκρεγκ Ντάνιελς (Parks and Recreation, The Office) με τον Στιβ Καρέλ, ο οποίος και πρωταγωνιστεί μαζί με τους Τζον Μάλκοβιτς και Μπεν Σβαρτς. Το θέμα της είναι η ομάδα που ανέλαβε τη δημιουργία της Space Force, ενός νέου κλάδου του στρατού των ΗΠΑ. Δυστυχώς δεν έχουμε ακόμη τρέιλερ, παρά μόνο αυτό το teaser.

To «Hollywood» (1/5) είναι η νέα σειρά του Ράιαν Μέρφι (Nip/Tuck, Glee, American Horror Story), που αφηγείται την ιστορία μιας παρέας φιλόδοξων ηθοποιών και σκηνοθετών στο μεταπολεμικό Χόλιγουντ που προσπαθεί πάση θυσία να πετύχει. Κάθε ήρωας αποκαλύπτει με μοναδικό τρόπο τι κρύβεται πίσω από τη λουσάτη κουρτίνα της Χρυσής Εποχής της Μέκκας του κινηματογράφου, φέρνοντας στο προσκήνιο τη συστημική αδικία και τις μεροληπτικές συμπεριφορές όσον αφορά την καταγωγή, το κοινωνικό φύλο και τη σεξουαλικότητα που έχουν επιβιώσει μέχρι και τις μέρες μας.

Το «White Lines» (15/1) είναι η νέα σειρά του Άλεξ Πίνα, δημιουργού του «La Casa de Papel», και «μιλάει» αγγλικά (βρετανο-ισπανική συμπαραγωγή). Το πτώμα ενός θρυλικού ντιτζέι από το Μάντσεστερ εντοπίζεται είκοσι χρόνια μετά τη μυστηριώδη εξαφάνισή του στην Ίμπιζα. Όταν η αδερφή του επιστρέφει στο πανέμορφο ισπανικό νησί για να μάθει τι συνέβη, η έρευνά της την οδηγεί στον συναρπαστικό κόσμο των κλαμπ, της dance σκηνής, των ψεμάτων και των συγκαλύψεων, αναγκάζοντάς την να έρθει αντιμέτωπη με τις πιο σκοτεινές πλευρές του χαρακτήρα της, σε ένα μέρος όπου όλοι ζουν στα άκρα.

Πολύ ενδιαφέρον φαίνεται και το «Μέσα στη Νύχτα» (Into the Night, 1/5), όπου ο ήλιος αρχίζει ξαφνικά να σκοτώνει τους ανθρώπους και εμείς ακολουθούμε τους επιβάτες μιας νυχτερινής πτήσης που φεύγει από τις Βρυξέλλες πετώντας πάντα δυτικά, προκειμένου να αποφύγει την ανατολή και τον βέβαιο θάνατο. Πρόκειται για την πρώτη βέλγικη πρωτότυπη παραγωγή του Netflix. Για να δούμε...

Στις επιστροφές σειρών με νέες σεζόν, έχουμε τον τρίτο κύκλο της «Δυναστείας» (Dynasty, 23/5) – του reboot φυσικά, όχι της πρωτότυπης –, τον τέταρτο της καναδέζικης κωμικής σειράς «Εργαζόμενες Μητέρες» (Working Moms, 6/5) και τον δεύτερο του «Έχεις Πεθάνει για Μένα» (Dead to Me, 8/5), όπου η Τζεν (Κριστίνα Άπλγκεϊτ) και η Τζούντι (Λίντα Καρντελίνι) προσπαθούν να καλύψουν τα ίχνη τους μετά τη δολοφονία του Στιβ (Τζέιμς Μάρσντεν) στο φινάλε της πρώτης σεζόν.

Οι ταινίες

Στην κωμωδία «Η Λάθος Μίσι» (The Wrong Missy, 13/5) με τον Ντέιβιντ Σπέιντ, όταν ο Τιμ Μόρις γνωρίζει το κορίτσι των ονείρων του και χτίζει μαζί της γρήγορα μια σχέση μέσω μηνυμάτων, παίρνει το ρίσκο και την καλεί στο θέρετρο της εταιρείας του στη Χαβάη... Ωστόσο, όταν στο αεροδρόμιο εμφανίζεται τελικά από το πουθενά ένα παλιό του ραντεβού στα τυφλά για την απόδραση του σαββατοκύριακου, καταλαβαίνει κάπως αργά ότι έστελνε μηνύματα στη «Λάθος Μίσι».

Γέλιο υπόσχονται και «Τα Πιτσουνάκια» (The Lovebirds, 22/5), όπου ένα ζευγάρι (Ίσα Ρέι και Κουμάιλ Ναντζιάνι) βιώνει μια καθοριστική στιγμή στη σχέση του, όταν βρίσκεται άθελά του μπλεγμένο σε έναν μυστηριώδη φόνο. Προσπαθώντας να καθαρίσουν το όνομά τους, ζουν τη μία ξεκαρδιστική ακρότητα μετά την άλλη και πρέπει να σκεφτούν πώς θα καταφέρουν μέσα σε μια νύχτα να επιβιώσουν τόσο οι ίδιοι όσο και η σχέση τους.

Στο «Δεν Έχεις Ιδέα» (The Half of It, 1/5) η ντροπαλή, άριστη μαθήτρια Έλι βοηθά τον γλυκό αθλητή Πολ να εντυπωσιάσει ένα από τα δημοφιλή κορίτσια του σχολείου. Αλλά η νέα και απρόσμενη φιλία τους περιπλέκεται, όταν η Έλι ανακαλύπτει ότι τρέφει συναισθήματα για το ίδιο κορίτσι.

Τέλος, το «Διπλή Φυλακή» (All Day and a Night, 1/5) είναι ένα δυνατό δράμα από τον συνσεναριογράφο του «Black Panther» Τζο Ρόμπερτ Κόουλ, με πρωταγωνιστές τους Άστον Σάντερς (Moonlight), Τζέφρι Ράιτ (Westworld), Αϊζάια Τζον (Snowfall) και Γιάχια Αμπντούλ-Ματίν II (Watchmen). Εκτίοντας την ποινή του στη φυλακή, ένας νεαρός θυμάται τους ανθρώπους, τις καταστάσεις και το σύστημα που τον ώθησαν να ακολουθήσει το μονοπάτι του εγκλήματος.

Αυτά όσον αφορά τα Netflix originals. Ωστόσο η ταινιοθήκη εμπλουτίζεται με πολλές νέες αφίξεις, ανάμεσα στις οποίες οι «Ένας Τραγουδιστής για το Γάμο Μου» (The Wedding Singer, 1/5), «Reckoning» (1/5), «Ο Απίθανος Κόσμος του Γουέιν» (Wayne's World, 1/5), «Τα Χρόνια της Αθωότητας» (The Age of Innocence, 1/5), «Mamma Mia! Here We Go Again» (19/5) και «Ο Γύρος του Κόσμου σε 80 Ημέρες» (Around the World in 80 Days, 21/5).

Ριάλιτι και ντοκιμαντέρ

Μια και εδώ και τόσες μέρες στις πρώτες θέσεις του ελληνικού top 10 του Netflix εναλλάσσονται ένα ντοκιμαντέρ (Ο Τελευταίος Χορός) κι ένα ριάλιτι (Too Hot to Handle), ας δούμε τι μας επιφυλάσσει ο Μάιος. Στα ριάλιτι/talent shows, έχουμε τη «Μεγάλη Μάχη των Λουλουδιών» (The Big Flower Fight, 18/5), όπου ομάδες ανθοπωλών, γλυπτών και σχεδιαστών κήπων επιστρατεύουν και το παραμικρό τους ταλέντο για να φτιάξουν ακραίες φλοράλ εγκαταστάσεις. Ενώ το «Πωλείται στο Χόλιγουντ» (Selling Sunset, 22/5), το ριάλιτι με τους πιο ελίτ μεσίτες του L.A και τις πικάντικες ζωές τους, τις πολυτελείς αγγελίες τους και τους ονομαστούς πελάτες τους, επιστρέφει για δεύτερη σεζόν.

Όσον αφορά τα ντοκιμαντέρ, στο κωμικό «Στο Ίδιο Τριπάκι: Ψυχεδελικές Περιπέτειες» (Have a Good Trip: Adventures in Psychedelics, 11/5) διάσημοι θυμούνται τις πιο ανατρεπτικές εμπειρίες τους με ψυχεδελικές ουσίες μέσα από κινούμενα σχέδια, αναπαραστάσεις και άλλα. Στη σειρά ντοκιμαντέρ αληθινών εγκλημάτων «Δικαιοσύνη και ΜΜΕ» (Trial By Media, 11/5) εξετάζονται οι πιο δραματικές δίκες με έμφαση στο πώς τα ΜΜΕ ενδεχομένως επηρέασαν τις ετυμηγορίες.