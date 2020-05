TV & MOVIES

Η βραβευμένη με Όσκαρ και Χρυσές Σφαίρες, Κέιτ Μπλάνσετ, αφήνει το Χόλιγουντ και υποδύεται τη συντηρητική συνταγματολόγο, Φίλις Σκλάφλι, στη μικρή οθόνη. Η ερμηνεία της δεν μπορεί παρά να είναι καθηλωτική: ειδικά όταν καλείται να πει με τον δικό της μοναδικό τρόπο ατάκες σαν την παραπάνω σε ένα meeting μόνο με άντρες λίγο πριν της ζητήσουν να κρατήσει εκείνη τις... σημειώσεις.

Βασισμένη σε αληθινά πρόσωπα και γεγονότα, η νέα σειρά «Mrs. America», αφηγείται την ιστορία του κινήµατος που επικύρωσε την τροπολογία για την ισότητα των δύο φύλων στις ΗΠΑ τη δεκαετία του ’70 και κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 4 Μαΐου στις 21.50, αποκλειστικά στο FOX.

Εμείς είδαμε σε prescreening τα δύο πρώτα επεισόδια της σειράς που εξερευνά το πώς ένα από τα πιο δύσκολα πεδία μάχης του πολιτισμικού πολέμου βοήθησε στην άνοδο της συντηρητικής οργάνωσης «Moral Majority» και άλλαξε για πάντα το πολιτικό τοπίο της Αμερικής.

Με αισθητική Mad Men - το σενάριο το γράφει η Ντάχβι Ουάλερ από την επιτυχημένη σειρά - και αέρα κόκκινου χαλιού, το «Mrs. America» φέρνει στη μικρή οθόνη τις πιο δυνατές ερμηνείες. Παράλληλα, μελετά μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πτυχή της σύγχρονης Ιστορίας σε μια #metoo εποχή, που την καθιστά πιο επίκαιρη από ποτέ παρουσιάζοντας, μάλιστα, όλες τις πλευρές και μένοντας μακριά από αγιογραφίες.

Η Φίλις Σκλάφλι (Κέιτ Μπλάνσετ), αντιτάχθηκε στην τροπολογία και το κίνηµα του φεμινισμού, αλλά και φεμινιστριών της εποχής όπως οι Γκλόρια Στάινεμ (Ρόουζ Μπερν από το Like a Boss και το Bridesmaids), Μπέλα Άμπζουγκ (Μάργκο Μάρτινντέιλ), Σέρλι Τσίσολμ (Ούζο Αντούμπα από το Orange is the New Black), Τζιλ Ρικλσος (Ελίζαμπεθ Μπανκς από το Charlie's Angels) και Μπέτυ Φρίνταν (Τρέισι Ούλμαν).

Από το πρώτο κιόλας επεισόδιο, που φέρει το όνομά της, καταλαβαίνουμε ότι η σύζυγος του δικηγόρου Φρεντ Σκλάφλι (τον υποδύεται ο Τζον Σλάτερι για να φέρει λίγη ακόμη από την αίγλη του Mad Men στο προσκήνιο) είναι μια γυναίκα δυναμική, που ξέρει να γοητεύει τους άντρες με την ευφυΐα και την εμφάνισή της και έχει κάθε λόγο να διεκδικεί μια θέση στον Κογκρέσο. Κάτι που στηρίζει και ο σύζυγός της -αρκεί να μην καταφέρει να το πετύχει.

Μια γυναίκα που ως αντιφεμινίστρια μοιάζει πιο φεμινίστρια από κάθε άλλη, αφού διεκδικεί με πάθος όσα πιστεύει ότι της αξίζουν - απλώς επιλέγει να βλέπει τον εαυτό της μέσα από διαφορετικό πρίσμα. Μια γυναίκα τελειομανής: η εμφάνισή της είναι πάντα προσεγμένη, ενώ φεύγοντας από το γραφείο του συζύγου της δεν ξεχνά να ισιώσει το κάδρο στον τοίχο για να τα έχει όλα υπό έλεγχο.

«Νόμιζα ότι το συγκεκριμένο κίνημα δεν ήταν για την απελευθέρωση από τους άντρες, αλλά από τις δουλειές του σπιτιού», απαντά με μοναδικό στυλ σε κάθε διαφορετική προσέγγιση άλλης γυναίκας και σε κάνει να τη θαυμάζεις για τον τρόπο της ακόμη και αν διαφωνείς. Η ίδια η σειρά αν και δικαίως δεν την βάζει στο θρόνο της γυναίκας-πρότυπο, φαίνεται τουλάχιστον να τη θαυμάζει για τον δυναμισμό της.

Από την άλλη πλευρά, με εξίσου δυναμικές ερμηνείες, είναι οι εκπρόσωποι του φεμινισμού. Η Γκλόρια Στάινεμ (Ρόουζ Μπερν), που δίνει το όνομά της στο δεύτερο επεισόδιο, δεν αργεί να εντυπωσιάσει πίσω από τα χαρακτηριστικά γυαλιά της, που δίνουν από μόνα τους το στίγμα μιας ολόκληρης εποχής.

Στο σύνολο, λοιπόν, 9 επεισόδια, που εστιάζουν σε έναν διαφορετικό χαρακτήρα κάθε φορά, διηγούνται τον αγώνα των δύο πλευρών που αν και μοιάζει εύκολος στην αρχή, στη συνέχεια έρχεται αντιμέτωπος με διάφορα χτυπήματα.

Στο τέλος της ημέρας, όμως, το θέμα είναι ένα: μπορεί να καταφέρει κανείς να διαφωνήσει με τη Φίλις Σκλάφλι, αλλά πολύ δύσκολα θα μπορέσει να πει «όχι» στην Κέιτ Μπλάνσετ.

Τo «Mrs. America», είναι μια δημιουργία και παραγωγή της βραβευμένης με EMMY® Dahvi Waller (Mad Men), της υποψήφιας για Oscar® Stacey Sher (Django Unchained, Erin Brockovich), των Coco Francini και Cate Blanchett καθώς και των Anna Boden και Ryan Fleck (Captain Marvel) που σκηνοθέτησαν τα 4 από τα 9 επεισόδια της σειράς.

Το all-star cast της σειράς συμπληρώνουν οι Sarah Paulson, Jeanne Tripplehorn, Ari Graynor, Melanie Lynskey και Kayli Carter.

Η ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ «MRS. AMERICA» ΚΑΝΕΙ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΪΟΥ ΣΤΙΣ 21.50 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ FOX!

Μετά την πρεμιέρα, τα νέα επεισόδια θα προβάλλονται κάθε Δευτέρα στις 21.50.

Το FOX είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω COSMOTE TV, Nova, Vodafone TV, Wind Vision.