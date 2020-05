TV & MOVIES

​​​​​​Μια και τα γυρίσματα του «The Batman» έχουν σταματήσει εξαιτίας της πανδημίας, οι φαν αφήνουν τις συζητήσεις για το πώς θα είναι ο Κόλιν Φάρελ ως Πιγκουίνος και η Ζόι Κράβιτζ ως Κατγούμαν και εστιάζουν σε έναν «κακό» που θα απουσιάζει από τη συγκεκριμένη ταινία: τον Τζόκερ.

Ο Χοακίν Φίνιξ δεν πρόκειται να εμφανιστεί σε ταινία Μπάτμαν (ποτέ μη λες ποτέ βέβαια, αλλά σίγουρα όχι στο κοντινό μέλλον), ο Τζόκερ του Τζάρεντ Λέτο σύντομα θα έχει ξεχαστεί εντελώς, επομένως όλα είναι ανοιχτά όσον αφορά τον ηθοποιό που θα κληθεί να υποδυθεί τον Κλόουν Πρίγκιπα του Εγκλήματος σε μια μελλοντική ταινία με τον Μπάτμαν.

Μία ενδιαφέρουσα πρόταση που έπεσε στο τραπέζι (συνοδευόμενη από τα φωτογραφικά – πειραγμένα στο Photoshop – πειστήρια) είναι εκείνη για τον Μπιλ Σκάρσγκαρντ του «It». O 29χρονος ηθοποιός που υποδύθηκε τον τρομαχτικό κλόουν Πένιγουαϊζ στην κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος του Στίβεν Κινγκ, δείχνει να έχει όλα τα απαραίτητα προσόντα. Δείτε τον με μακιγιάζ Τζόκερ, επηρεασμένο από τη σειρά «Batman: The Animated Series» και το κόμικ «Batman: The Man Who Laughs».