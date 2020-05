TV & MOVIES

Και η λίστα με τα live action ριμέικ παλιών επιτυχιών της Disney όλο και μεγαλώνει. Αν δεν είχε προκύψει πανδημία, θα είχαμε ήδη δει φέτος τη «Mulan», ενώ στα σκαριά ξέρουμε ότι είναι η «Μικρή Γοργόνα», η «Κρουέλα» (πρίκουελ του «101 Σκυλιά της Δαλματίας»), το «Πίτερ Παν και Γουέντι» και ένα spinoff του «Αλαντίν». Σε αυτή τη λίστα προσθέτουμε τώρα και τον «Ηρακλή» του 1997.

Την παραγωγή της ταινίας έχουν αναλάβει οι αδερφοί Ρούσο, σκηνοθέτες των τελευταίων ταινιών «Avengers» και το σενάριο ο Ντέιβ Κάλαχαμ, που έχει γράψει την επερχόμενη ταινία της Marvel «Shang-Chi and the Legend of the Seven Rings» (άλλωστε Disney και Marvel είναι μία οικογένεια εδώ και χρόνια).

Η παραγωγή βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο και ακόμη δεν έχουν ακουστεί ονόματα σκηνοθέτη και πρωταγωνιστών. Στα κινούμενα σχέδια ως Ηρακλής (Χερκ) ακουγόταν ο Τέιτ Ντόνοβαν, ως Φιλοκτήτης (Φιλ) ο Ντάνι Ντε Βίτο, η Σούζαν Ίγκαν ως Μεγάρα και ο Τζέιμς Γουντς ως Άδης.

Θυμίζουμε ότι το 2014 είχαμε δει δύο ταινίες με τον Ηρακλή στο σινεμά, το «Ηρακλής: Η Αρχή του Θρύλου» με τον Κέλαν Λουτζ και το «Ηρακλής» με τον Ντουέιν Τζόνσον.