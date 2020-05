Μια ευχάριστη έκπληξη επεφύλασσε στους φαν του το Star Wars, για τη χθεσινή Star Wars Day.

Όπως ανακοινώθηκε, νέα ταινία Star Wars βρίσκεται στα σκαριά με σκηνοθέτη τον Τάικα Γουαϊτίτι ο οποίος θα αναλάβει και το σενάριο μαζί με την Κρίστι Γουίλσον («1917»).

Incoming news from a galaxy far, far away….

Academy Award winner @TaikaWaititi to direct and co-write a new Star Wars feature film for theatrical release; Academy Award nominee Krysty Wilson-Cairns (@WeWriteAtDawn) to co-write screenplay with Waititi: https://t.co/o3Exz8ndy9 pic.twitter.com/Yrt0LQbi7B

— Star Wars (@starwars) May 4, 2020