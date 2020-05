TV & MOVIES

Ο Νίκολας Κέιτζ υπέγραψε να υποδυθεί σε μίνι σειρά (και στην πρώτη του τηλεοπτική συμμετοχή) τον Joe Exotic, τον σταρ του «Tiger King: Murder, Mayhem and Madness», του ντοκιμαντέρ του Netflix που κυκλοφόρησε το Μάρτιο σημειώνοντας σαρωτική πορεία.

Όσοι δεν έχουν ιδέα περί τίνος πρόκειται, αναφέρουμε ότι ο Τζόζεφ Μαλντονάτο-Πάσατζ, όπως είναι το πραγματικό όνομα του Joe Exotic, ήταν ιδιοκτήτης ενός πάρκου άγριων ζώων και σήμερα εκτίει ποινή φυλάκισης 22 ετών με την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας της Κάρολ Μπάσκιν.

Η σειρά που έρχεται από τα Imagine Television Studios και τα CBS Television Studios, βασίζεται σε ένα άρθρο του Leif Reigstad στο Texas Monthly το 2019 με τίτλο: «Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild» και αποτελείται από 8 επεισόδια. Σεναριογράφος, showrunner και εκτελεστικός παραγωγός είναι ο Νταν Λαγκάνα.

Η σειρά περιγράφει πώς ο Τζόζεφ Μαλντονάτο-Πάσατζ μεταμορφώθηκε σε Joe Exotic και πώς χάθηκε μέσα σε αυτή την περσόνα.