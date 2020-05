Το γύρο του διαδικτύου έκανε χθες η είδηση ότι ο Τομ Κρουζ ετοιμάζεται να γυρίσει ταινία στο διάστημα σε συνεργασία με τον Έλον Μασκ.

Τώρα η NASA έρχεται να επιβεβαιώσει τα δημοσιεύματα με επίσημη ανακοίνωση που ανήρτησε στα social media.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση «ο πρωταγωνιστής του Mission: Impossible θέλει να κάνει ταινία πάνω από τα σύννεφα. Στη NASA είμαστε ενθουσιασμένοι που θα δουλέψουμε με τον Τομ Κρουζ για μια ταινία στον διεθνή διαστημικό σταθμό. Είναι ανάγκη τα δημοφιλή μέσα να εμπνεύσουν τη νέα γενιά των μηχανικών και των επιστημόνων ώστε να κάνουν πραγματικοτητα τα φιλόδοξα σχέδια της NASA».

Μάλιστα κάτω από την ανάρτηση της NASA στο Twitter απάντησε και ο Έλον Μασκ, ο οποίος σύμφωνα με τις πηγές εμπλέκεται στο πρότζεκτ, γράφοντας ότι θα είναι πολύ διασκεδαστικό.

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 5, 2020