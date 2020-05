Ο Τζόι Ρούσο ανακοίνωσε ότι η δεύτερη ταινία «Extraction» βρίσκεται στα σκαριά με τον ίδιο να υπογράφει και πάλι το σενάριο.

Όπως ανέφερε ακόμα δεν γνωρίζει αν θα είναι prequel ή sequel, ωστόσο το φινάλε της ταινίας που μένει ανοικτό αφήνοντας αρκετά ερωτηματικά τους δίνει αρκετά περιθώρια να «παίξουν» με τη νέα ιστορία.

Θυμίζουμε ότι σε πρόσφατο βίντεο στο Instagram ο πρωταγωνιστής του φιλμ, Κρις Χέμσγουορθ δήλωσε ότι ήταν κάτι παραπάνω από πρόθυμος να επιστρέψει στον ρόλο του μισθοφόρου Tyler Rake σε μια πιθανή δεύτερη ταινία, ωστόσο καμία συμφωνία δεν πρόκειται να υπογραφεί από το Netflix μέχρι να ετοιμαστεί το σενάριο.

Tyler Rake is kicking ass.

👊💪💥💥💪👊

EXTRACTION is well on its way to becoming the biggest-ever film premiere on Netflix — with a projected 90 million households getting in on the action in the first 4 weeks.

Thanks to everyone who watched so far! pic.twitter.com/WqZWrW2gBV

— NetflixFilm (@NetflixFilm) May 2, 2020