H Lionsgate συνεχίζει τις δωρεάν προβολές αγαπημένων ταινιών μέσα από το κανάλι της στο YouTube, κάνοντας την καραντίνα που έχει μπει ο πλανήτης εξαιτίας την πανδημίας του κορονοϊού, πιο υποφερτή.

Αύριο Παρασκευή 8 Μαΐου, το κοινό και οι θαυμαστές του Κιάνου Ριβς θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε livestream και εντελώς δωρεάν την πρώτη ταινία «John Wick». Στη χώρα μας ωστόσο οι τυχεροί που θα απολαύσουν το φιλμ θα είναι όσοι έχουν αϋπνίες ή είναι πολύ φανατικοί θαυμαστές του Κιάνου, καθώς η προβολή θα ξεκινήσει στις 4 το πρωί ώρα Ελλάδος.

And yeah, we're thinking BIG WICK ENERGY is back. This Friday, we’re streaming John Wick for free on YouTube to raise support for theater workers. #LionsgateLIVE pic.twitter.com/HlvlUOezHh

— Lionsgate (@Lionsgate) May 6, 2020