Οι top 10 σειρές του ελληνικού Netflix για τις 12/5 (vids)

Σαρώνει το ισπανικό «Sex and the City» με τον τίτλο «Valeria», ενώ ευχάριστη έκπληξη είναι η υψηλή θέση των νέων επεισοδίων του «Rick and Morty» στο top 10 των σειρών του Netflix για την Τρίτη 12 Μαΐου.