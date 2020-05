H εμβληματική ταινία ο «Σημαδεμένος» του Μπράιαν Ντε Πάλμα, αποκτά ριμέικ από τους αδελφούς Κοέν οι οποίοι αναλαμβάνουν να… φρεσκάρουν το σενάριο και τον Λούκα Γκουαντανίνο στη σκηνοθετική καρέκλα.

Κανείς δεν έχει καταλάβει το λόγο που η Universal επιθυμεί διακαώς τα τελευταία χρόνια να ξαναφέρει στη μεγάλη οθόνη την ιστορική ταινία που σημάδεψε ο πολύς Αλ Πατσίνο ως Τόνι Μοντάνα. Ήδη η προσπάθεια της μέχρι σήμερα έχει περάσει από σαράντα κύματα με απανωτές αποχωρήσεις σκηνοθετών και σεναριογράφων.

Luca Guadagnino will direct the #Scarface reboot with a script by the Coen brothers https://t.co/FFd56Xkxde pic.twitter.com/mDO6XcViaq

— Variety (@Variety) May 14, 2020