Κάθε μήνα στο Netflix δεν έχουμε μόνο αφίξεις, αλλά και πολλές αναχωρήσεις. Κάποιες είναι μόνιμες, κάποιες προσωρινές. Ταινίες και σειρές φεύγουν από την πλατφόρμα και στις περισσότερες περιπτώσεις επανεμφανίζονται κάποιους μήνες αργότερα. Αυτό βέβαια δεν αφορά τις πρωτότυπες παραγωγές του Netflix, αλλά περιεχόμενο για το οποίο πληρώνει δικαιώματα.

Ακολουθεί ο πλήρης κατάλογος των αναχωρήσεων του Ιουνίου, ανά κατηγορία και ημερομηνία απόσυρσης. Δείτε αυτά που σας ενδιαφέρουν όσο προλαβαίνετε!

Ταινίες

Ένας χαμός... Μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες ταινίες στην πλατφόρμα μας αποχαιρετούν (προσωρινά, πάντα), με δύο «μεγάλες σφαγές» στις 1/6 και στις 16/6. The Revenant, Ghostbusters, Good Will Hunting, World War Z, Jack Reacher, Event Horizon, Phantom Thread, Deep Impact, Django Unchained είναι μερικές από τις αγαπημένες μας που φεύγουν στην αρχή του μήνα, ενώ στη μέση χάνουμε «διαμάντια» όπως τα Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Born on the Fourth of July, Scarface, Spartacus και άλλα πολλά...

1/6

Confessions of a Brazilian Call Girl

Devil's Bride

The Vessel

Random Hearts

Takers

The Taking of Pelham 123

The Net

The Revenant

Never Back Down 2: The Beatdown

Ghostbusters

Good Will Hunting

Friends With Money

Easy Rider

The Interview

White House Down

USS Indianapolis: Men of Courage

Tucker: The Man and His Dream

World War Z

Jack Reacher

Event Horizon

Anchorman 2: The Legend Continues

Phantom Thread

Deep Impact

Clear and Present Danger

The Edge of Seventeen

Don't Breathe

Django Unchained

3/6

Acapulco La vida va

5/6

Wet Hot American Summer

6/6

Downsizing

8/6

Hypersomnia

Fifty Shades Freed

14/6

Bad Santa 2

15/6

The Gambler

16/6

Public Enemies

Eternal Sunshine of the Spotless Mind

The Change-Up

Born on the Fourth of July

Mr. Bean's Holiday

In Good Company

Scarface

Doom

Spartacus

Billy Madison

The Jackal

The Invention of Lying

Field of Dreams

Uncle Buck

Midnight Run

20/6

Amar Akbar & Tony

22/6

Bokeh

XX

23/6

White Chicks

Just Go With It

26/6

Happy Death Day

28/6

The Expendables

29/6

Social Animals

30/6

Manhattan Romance

Σειρές

Το Mad Men που είχε ανακοινωθεί για τον προηγούμενο μήνα πήρε μια «παράταση ζωής» και τελικά θα μας αποχαιρετήσει στις 10 Ιουνίου. Οι πολύ δυνατοί binge watchers που δεν το έχουν δει θα πρέπει να τσεκάρουν τις 7 σεζόν του το συντομότερο δυνατόν. Το παλιό Full House και το υπερηρωικό Legends of Tomorrow είναι δύο ακόμη σειρές που έχουν το κοινό τους.

1/6

Full House, σεζόν 1-8

José José, el príncipe de la canción, σεζόν 1

6/6

DC's Legends of Tomorrow, σεζόν 1,2

Enemigo íntimo, σεζόν 1

10/6

Mad Men, σεζόν 1-7

28/6

Further Tales of the City, σεζόν 1

More Tales of the City, σεζόν 1

30/6

Limitless, σεζόν 1

Ντοκιμαντέρ

Η μεγάλη απώλεια είναι σίγουρα το πολυβραβευμένο Senna, για τον αδικοχαμένο πρωταθλητή της Formula 1, ενώ πολλοί ακόμη ενδιαφέροντες τίτλοι καλύπτουν από τα αξιοθέατα του Λονδίνου μέχρι το καράτε και από τον πόλεμο στο Βιετνάμ μέχρι τα δηλητήρια που βάζουμε στη διατροφή μας.

1/6

Secrets of Henry VIII's Palace: Hampton Court

Secrets of Chatsworth

Secrets of the Tower of London

Secrets of Her Majesty's Secret Service

Secrets of Highclere Castle

Burlesque: Heart of the Glitter Tribe

Betting on Zero

Earth: One Amazing Day

2/6

The Creative Brain

6/6

The Art of Organized Noise

Disturbing the Peace

16/6

The Real Miyagi

Senna

17/6

What the Health

20/6

The Vietnam War: A Film by Ken Burns and Lynn Novick

23/6

American Anarchist

30/6

(T)ERROR

Footprints: The Path of Your Life

Ριάλιτι

Σύμφωνα με το Netflix για κάποιο λόγο θα αποχαιρετήσουμε την 8η από τις 11 σεζόν του RuPaul's Drag Race. Το χτύπημα είναι σκληρό, αλλά θα ζήσουμε...

1/6

Skin Wars, σεζόν 1

28/6

Jeopardy! Seth Wilson Collection

Jeopardy! Celebrate Alex Collection

Jeopardy! Cindy Stowell Collection

30/6

RuPaul's Drag Race, σεζόν 8

Παιδικά

Εκτός από την ταινία του Μπομπ Σφουγγαράκη φεύγουν αξιόλογες ταινίες όπως οι Babe, Spirit, Turbo, Peter Rabbit και An American Tail.

1/6

Little Baby Bum: Nursery Rhyme Friends, σεζόν 1

The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water

6/6

Tad the Lost Explorer and the Secret of King Midas

16/6

Peter Rabbit

An American Tail

Babe

Spirit: Stallion of the Cimarron

Turbo

Ινδία και Κορέα

Συνεχίζουμε να καταχωρούμε ξεχωριστά το περιεχόμενο από την Ινδία και την Κορέα το οποίο είναι Α-ΦΘΟ-ΝΟ (δεν έχετε ιδέα πόσο). Αν και αυτό το μήνα δεν γίνεται τόσο μεγάλο ξεκαθάρισμα όσο τον προηγούμενο, παραθέτουμε τους τίτλους ανεξαρτήτως κατηγορίας για όσους αρέσκονται στο Μπόλιγουντ ή τα κορεάτικα αισθηματικά δράματα.

Ινδία: B.A. Pass 2, Krutant, Comedy High School

Κορέα: Healer, Blood, Oh My Venus, Who Are You: School 2015, Secret, Orange Marmelade, Full House, Dream High, Nice Guy, Good Doctor, Sassy Go Go