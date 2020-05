TV & MOVIES

Εδώ και πολλά χρόνια οι φίλοι του Χάρι Πότερ επισκέπτονται το Εδιμβούργο της Σκωτίας για να δουν από κοντά τα μέρη όπου η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ ξεκίνησε να γράφει τις ιστορίες και τις περιπέτειες του Αγοριού Που Έζησε.

Όμως τώρα η διάσημη συγγραφέας με μια σειρά από tweets στο λογαριασμό της έρχεται να αποκαταστήσει στην αλήθεια αποκαλύπτοντας στους φαν ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, αφού ο Χάρι Πότερ δεν «γεννήθηκε» στο Εδιμβούργο.

This is the true birthplace of Harry Potter, if you define 'birthplace' as the spot where I put pen to paper for the first time.* I was renting a room in a flat over what was then a sports shop. The first bricks of Hogwarts were laid in a flat in Clapham Junction. pic.twitter.com/HVORnPVboK — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 21, 2020

«Νοίκιαζα ένα δωμάτιο σε ένα διαμέρισμα πάνω από ένα κατάστημα αθλητικών ειδών. Τα πρώτα τούβλα του Hogwarts τοποθετήθηκαν σε ένα διαμέρισμα στο Clapham Junction» που βρίσκεται στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή του Λονδίνου, αναφέρει η Ρόουλινγκ.

For instance, I never visited this bookshop in Oporto. Never even knew of its existence! It’s beautiful and I wish I *had* visited it, but it has nothing to do with Hogwarts! pic.twitter.com/f83rxBeeyY — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 21, 2020

Αφορμή για τις διευκρινίσεις της ήταν μια φωτογραφία ενός χρήστη του Twitter που ζήτησε από τη συγγραφέα να ξεκαθαρίσει το θέμα του Elephant House, ένα καφέ στο Εδιμβούργο, και κατά πόσο εμπνεύστηκε εκεί τις πρώτες λέξεις των βιβλίων Χάρι Πότερ.

I was thinking of putting a section on my website about all the alleged inspirations and birthplaces of Potter. I’d been writing Potter for several years before I ever set foot in this cafe, so it’s not the birthplace, but I *did* write in there so we’ll let them off! https://t.co/xDOsrbiZwu — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 21, 2020

Όπως εξήγησε η ίδια η γέννηση του Χάρι Πότερ στο χαρτί μπορεί να συνέβη μέσα στο διαμέρισμά της, όμως η έμπνευση της ιδέας ήρθε στη διαδρομή που έκανε με το τρένο από το Μάντσεστερ στο Λονδίνο.

Συμπλήρωσε επίσης πώς τη διασκεδάζουν οι φήμες που αναφέρουν ότι την ενέπνευσαν όμορφα μέρη που είδε ή επισκέφθηκε και στα οποία δεν έχει βρεθεί ποτέ.

Ένα από αυτά είναι η βιβλιοθήκη Lello, που βρίσκεται στο Πόρτο της Πορτογαλίας και λέγεται πως ήταν η έμπνευση πίσω από το σχεδιασμό της βιβλιοθήκης του Hogwarts. Το πρόβλημα με αυτό βέβαια, όπως αναφέρει η Ρόουλινγκ, είναι ότι ποτέ της δεν έχει επισκεφθεί την βιβλιοθήκη. Όμως αν παραγηγορεί κάποιους, μερικές φορές έγραψε σε ένα καφέ της Πορτογαλίας και μάλιστα ήταν το πιο όμορφο καφέ που έχει γράψει ποτέ.

My favourite bit of utter nonsense about Potter landmarks is still this one. I can't drive. pic.twitter.com/szugSAkIOA — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 21, 2020

Η διασημη συγγραφέας διευκρίνισε ακόμα ότι η ιδέα του Hogwarts δεν βασίστηκε σε ένα συγκεκριμένο σχολείο του Εδιμβούργου αλλά και ούτε χρησιμοποίησε ποτέ κάποιο παρκόμετρο της πόλης για να παρκάρει το αυτοκίνητό της όταν έγραφε το τελευταίο βιβλίο της σειράς, αφού η ίδια δεν ξέρει να οδηγεί!