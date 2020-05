TV & MOVIES

Πορνό παρωδίες έχουν γυριστεί για σχεδόν τα πάντα, από το «Game of Thrones» μέχρι τον «Αλαντίν» και τον «Βασιλιά των Λιονταριών» της Disney. Οι περισσότερες είναι από την εταιρεία Wood Rocket που έχει ειδίκευση στον τομέα. Ακριβώς όπως και η «The Laygo Movie», η πορνό παρωδία για την ταινία «The Lego Movie».

Και μπορεί οι πορνό παρωδίες να έχουν την πλάκα τους, αλλά όσο πάνε και χειροτερεύουν. Μια ματιά στο τρέιλερ του «The Laygo Movie» θα σας πείσει.

Περί ορέξεως... κολοκυθόπιτα βέβαια, έτσι όσοι έχουν την περιέργεια, μπορούν να απολαύσουν ολόκληρο το βίντεο στο Pornhub.