Τον Ιούνιο το Netflix αποχαιρετά δύο από τις πιο δημοφιλείς του σειρές, με τις τελευταίες τους σεζόν. Το «Δεκατρία Γιατί» και το γερμανικό «Σκοτάδι» (αλλά και το «Μια Πιο Τρελή Οικογένεια», για όσους είναι φαν»). Ενώ δεν θα πρέπει να χάσουμε τη νέα ταινία του Σπάικ Λι και την παρωδία της Eurovision από τον Γουίλ Φέρελ.

Οι σειρές

Αν και για πολλούς το εύρημα εξαντλήθηκε στον δεύτερο κύκλο, η σειρά «Δεκατρία Γιατί» (13 Reasons Why, 5/6) εκμεταλλεύτηκε τη δημοτικότητά της και ολοκληρώνεται τελικά με την τέταρτη σεζόν, στην οποία η τάξη του Λυκείου Λίμπερτι ετοιμάζεται για την αποφοίτηση, ενώ ο Κλέι και οι φίλοι του αναγκάζονται να κάνουν δύσκολες επιλογές για το μέλλον που θα επηρεάσουν τις ζωές όλων.

Σπαζοκεφαλιά για δυνατούς λύτες αποδείχθηκε το γερμανικό «Σκοτάδι» (Dark, 27/6), με τα ταξίδια του στο χρόνο και με τα μεγάλα μυστήρια που σου... λυγίζουν το μυαλό. Η τρίτη και τελευταία σεζόν μας βάζει σε έναν νέο κόσμο, όπου κάποια πράγματα είναι αρκετά γνώριμα, ενώ άλλα πάλι παραμένουν ενοχλητικά ξένα.

Μία ακόμη πρωτότυπη σειρά του Netflix που έκανε τον κύκλο της είναι το «Μια Πιο Τρελή Οικογένεια» (Fuller House: The Farewell Season, 2/6). Στην τελευταία της σεζόν, ο Τζίμι κι η Στεφ επιστρέφουν στο σπίτι με το νέο μωρό, πανέτοιμοι να αναλάβουν τα γονεϊκά τους καθήκοντα. Οι φαν ας έχουν κοντά τους και ένα πακέτο χαρτομάντηλα...

Στη δεύτερη σεζόν του «Πολιτικού» (The Politician 19/6) του Ράιαν Μέρφι, ο δρόμος προς τη Γερουσία είναι γεμάτος λασπολογία και σκάνδαλα κι ο Πέιτον θα κάνει τα πάντα για να κερδίσει. Δεύτερη σεζόν και για το «Κύριε Ιγκλέσιας» (Mr. Iglesias, 17/6) όπου ο δημοφιλής κωμικός Γκάμπριελ Ιγκλέσιας επιστρέφει στο ρόλο του ξεκαρδιστικού καθηγητή που προσπαθεί να κάνει τη διαφορά στη ζωή μερικών έξυπνων αλλά κακών μαθητών. Στην τρίτη σεζόν του «Μαρτσέλα» (Marcella, 14/6) η ηρωίδα ζει με νέα ταυτότητα στο Μπέλφαστ, όπου έχει διεισδύσει σε μια οικογένεια μαφιόζων ως μυστική πράκτορας. Τέλος, στην τέταρτη σεζόν του animation «F is for Family» (12/6) ο Φρανκ δέχεται μια ανεπιθύμητη επίσκεψη από τον πατέρα του. Παράλληλα, η Σου ανακαλύπτει το θαυματουργό Λαμάζ κι ο Μπιλ γίνεται γνωστός στον χώρο του χόκεϊ.

Οι ταινίες

Στις πρωτότυπες ταινίες του Netflix, η μεγάλη άφιξη είναι σίγουρα η νέα ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ Σπάικ Λι «Da 5 Bloods». Ήρωές της είναι τέσσερις Αφροαμερικανοί βετεράνοι, ο Πολ (Ντελρόι Λίντο), ο Ότις (Κλαρκ Πίτερς), ο Έντι (Νορμ Λούις) και ο Μέλβιν (Αϊζάια Γουίτλοκ Τζούνιορ), που επιστρέφουν στο Βιετνάμ ψάχνοντας να μάθουν τι απέγινε ο πρώην αρχηγός της ομάδας τους (Τσάντγουικ Μπόουζμαν) και με την ελπίδα να βρουν έναν θαμμένο θησαυρό.

Εγγυημένο γέλιο θα προσφέρει απλόχερα η κωμωδία «Διαγωνισμός Τραγουδιού Eurovision: Η Ιστορία των Fire Saga» (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga, 26/6), όπου δύο επαρχιώτες τραγουδιστές (Γουίλ Φέρελ, Ρέιτσελ Μακάνταμς) υλοποιούν το όνειρό τους να συμμετάσχουν στον μεγαλύτερο διαγωνισμό τραγουδιού του κόσμου. Αν κρίνουμε από το τραγούδι «Volcano Man» που κυκλοφόρησε ως teaser, δεν θα μας μείνει άντερο.

Βασισμένο στο ομώνυμο graphic novel είναι το αστυνομικό θρίλερ «Οι Τελευταίες Ημέρες του Αμερικανικού Εγκλήματος» (The Last Days of American Crime, 5/6) με τους Εντγκαρ Ραμίρεζ, Μάικλ Πιτ, Άνα Μπρούστερ και Σάρλτο Κόπλεϊ. Ένας ληστής τραπεζών συμμετέχει στον σχεδιασμό μιας τελευταίας, ιστορικής ληστείας προτού η κυβέρνηση δώσει ένα σήμα που θα τερματίσει όλη την εγκληματική δραστηριότητα.

Τέλος, στο «Πιάσε τον Ρυθμό» (Feel the Beat, 19/6) η Έιπριλ (Σοφία Κάρσον), έχοντας αποτύχει στο Μπρόντγουεϊ, επιστρέφει στην πόλη της και ξεκινάει απρόθυμα να εκπαιδεύει μια ομάδα από αουτσάιντερ κορίτσια για έναν διαγωνισμό χορού.

Όσον αφορά τις νέες προσθήκες στην ταινιοθήκη, ξεχωρίζει «Το Πράσινο Μίλι» (The Green Mile), «Η Ένατη Πύλη» (The Ninth Gate), «Η Πόλη των Αγγέλων» (City of Angels), το «Φλάσντανς» (Flashdance) και το «Μεταφυσική Δραστηριότητα: Οι Στιγματισμένοι» (Paranormal Activity: The Marked Ones) που θα είναι διαθέσιμα από 1η Ιουνίου.

Ριάλιτι και παιχνίδια

Στη δεύτερη σεζόν του ριάλιτι «5 Πρώτα Ραντεβού» (Dating Around, 12/6) νέοι και ελεύθεροι αναζητούν τον έρωτα – ή κάτι τέτοιο – μέσα από μια σειρά από πραγματικά πρώτα ραντεβού. Ποιος από όλους όμως θα επιλέξει να βγει για δεύτερη φορά; Ενώ στην πέμπτη σεζόν του «Fab 5» (Queer Eye, 5/6) οι Fab 5 πηγαίνουν στην ιστορική Φιλαδέλφεια για να μεταμορφώσουν 10 νέους καθημερινούς ήρωες, όπως έναν εργατικό DJ και μια ζορισμένη κομμώτρια σκύλων.

Στο παιχνίδι «Το Πάτωμα Είναι Λάβα» (Floor Is Lava, 19/6) ομάδες διαγωνίζονται γυρνώντας σε δωμάτια με λάβα, ενώ πηδάνε από καρέκλες, κρέμονται από κουρτίνες και αιωρούνται από πολυελαίους για να μην ακουμπήσουν κάτω. Και στο «Crazy Delicious» (24/6), με συστατικά από ένα μαγικό βρώσιμο δάσος, ερασιτέχνες σεφ φτιάχνουν ευφάνταστα και νόστιμα πιάτα για να εντυπωσιάσουν τρεις πανίσχυρους κριτές γαστρονομίας.

Ντοκιμαντέρ

Στο δεύτερο μέρος του ντοκιμαντέρ «Μωρά: Ο Πρώτος Χρόνος της Ζωής» (Babies: Part 2, 19/6), μια επαναστατική έρευνα εξηγεί πώς τα μωρά είναι ήδη εφοδιασμένα να αντεπεξέρχονται στις πολυπλοκότητες της ανθρώπινης ζωής. Στο «Πατέρας, Φαντάρος, Γιος» (Father Soldier Son, 19/6), όταν ο επιλοχίας Μπράιαν Άις τραυματίζεται βαριά στο Αφγανιστάν, αρχίζει για εκείνον και τους γιους του ένα ταξίδι αγάπης, απώλειας, εξιλέωσης και κληρονομιάς. Το «Λένοξ Χιλ» (Lenox Hill, 10/6) ακολουθεί τέσσερις γιατρούς ενώ σώζουν ζωές στο νοσοκομείο Λένοξ Χιλ της Νέας Υόρκης, πραγματοποιώντας από τοκετούς ως επεμβάσεις εγκεφάλου.

Στο «Αθλήτρια Α» (Athlete A, 24/6) ακολουθούμε τους ρεπόρτερ της Indianapolis Star που αποκάλυψαν τις πράξεις κακοποίησης του γιατρού Λάρι Νασάρ και ακούμε μαρτυρίες αθλητριών, όπως η Μάγκι Νίκολς. Τέλος, από την πάλη βουντού στο Κονγκό ως το ρόλερ ντέρμπι του Τέξας, η σειρά ντοκιμαντέρ «Εντός Έδρας: Τα Σπορ του Κόσμου» (Home Game, 26/6) εξερευνά ασυνήθιστες και συναρπαστικές αθλητικές παραδόσεις ανά τον κόσμο.